Просвещение

Продолжается программа "Рамадан для вас" Академии Медина

11 мая в 15:25 Новости Уммы 0
Источник: medinaschool.org

Академия Медина продолжает свой онлайн-курс "Рамадан для всех" (https://youtu.be/BySawHtAetA)

Ежедневно учителя академии проводят следующие занятия:

13:00 Женский кружок чтения Корана
 
15:00 Для женщин: тафсиры Корана
 
16:00 Для мальчиков: увлекательное введение в арабский алфавит и чтение Корана (8-14 лет)
 
17:00 Для девочек: увлекательное введение в арабcкий алфавит и чтение Корана (7-11 лет)
 
18:00 Беседы на богоугодные темы
 
Указано московское время.
 
Принять участие можно по ссылке https://medinaschool.org/ramadan-daily
 
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Автор: Служба новостей
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