Продолжается программа "Рамадан для вас" Академии Медина

Академия Медина продолжает свой онлайн-курс "Рамадан для всех" (https://youtu.be/BySawHtAetA)

Ежедневно учителя академии проводят следующие занятия:

16:00 Для мальчиков: увлекательное введение в арабский алфавит и чтение Корана (8-14 лет)