Продолжается программа "Рамадан для вас" Академии Медина

Академия Медина продолжает свой онлайн-курс "Рамадан для всех" (https://youtu.be/BySawHtAetA)
Ежедневно учителя академии проводят следующие занятия:
13:00 Женский кружок чтения Корана
15:00 Для женщин: тафсиры Корана
16:00 Для мальчиков: увлекательное введение в арабский алфавит и чтение Корана (8-14 лет)
17:00 Для девочек: увлекательное введение в арабcкий алфавит и чтение Корана (7-11 лет)
18:00 Беседы на богоугодные темы
Указано московское время.
Принять участие можно по ссылке https://medinaschool.org/ramadan-daily
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