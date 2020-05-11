Конфликт на границе Таджикистана и Кыргызстана: есть раненые

В ходе перестрелки на кыргызско-таджикской границе были ранены трое военнослужащих Кыргызстана. Как сообщает издание Kaktus.media со ссылкой на источники в силовых структурах, ранен и сам начальник заставы - он получил пулевое ранение в область живота и ноги.

Также пулевое ранение в область груди получили двое солдат контрактной службы. Им оказывают медицинскую помощь. Погибших нет.

В свою очередь в отделе по связям с общественностью и СМИ Государственной пограничной службы Кыргызстана сообщили, конфликт был спровоцирован таджикскими военнослужащими, которые неожиданно открыли групповой огонь (по уточненным данным) в направлении кыргызских пограничников и граждан Кыргызстана.

"В данное время проходит встреча пограничных представителей Кыргызской Республики по Баткенскому направлению с пограничными представителями Республики Таджикистан по Исфаринскому направлению по стабилизации обстановки на данном участке кыргызско-таджикской госграницы", - добавили в ведомстве.

Ранее на кыргызско-таджикской границе в местности Чек Баткенской области произошел конфликт между жителями приграничных районов Кыргызстана и Таджикистана из-за вопроса использования 50 соток участка Чек - около 30-40 граждан Кыргызстана и 30-40 граждан Таджикистана начали закидывать друг друг камнями. В ходе инцидента прозвучал выстрел из охотничьего оружия.

С целью недопущения эскалации конфликта пограничные наряды Кыргызстана и Таджикистана произвели несколько предупредительных выстрелов в воздух, и на некоторое время ситуация разрядилась. Однако, как пояснили в погранслужбе, пограничники ПВ ГКНБ Таджикистана неожиданно открыли минометный огонь в направлении кыргызских пограничников и граждан Кыргызстана. В настоящее время обстановка на кыргызско-таджикском участке границы характеризуется как сложная.