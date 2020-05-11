Чеченский флешмоб: прощать долги во время Рамадана

Жители Чечни в священный месяц Рамадан запустили благочестивый флэшмоб: хозяева небольших магазинов, лавок и техстанций прощают своим должникам кредиты и долги.

Сотни чеченских магазинов вывесили в соцсетях сообщения о том, что "списали задолженности своим клиентам ради Всевышнего". Других владельцев также призывают присоединиться к флэшмобу.

Социальные сети, как водится, разделились на два лагеря в отношении к флешмобу: одни пользователи считают, что такие акции стоит устраивать ежегодно, а другие уверены, что должники обязаны проявлять осознанность и платить по своим счетам.

Впрочем, вряд ли можно спорить с тем, что Рамадан в этом году проходит в совершенно особых условиях, которые отличаются от прежних лет. И как раз взаимовыручка и социальная солидарность это то, в чем люди нуждаются как никогда.





