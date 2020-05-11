Общество

Чеченский флешмоб: прощать долги во время Рамадана

11 мая в 17:00 Якуб Хаджич 6

Жители Чечни в священный месяц Рамадан запустили благочестивый флэшмоб: хозяева небольших магазинов, лавок и техстанций прощают своим должникам кредиты и долги.

Сотни чеченских магазинов вывесили в соцсетях сообщения о том, что "списали задолженности своим клиентам ради Всевышнего". Других владельцев также призывают присоединиться к флэшмобу.

Социальные сети, как водится, разделились на два лагеря в отношении к флешмобу: одни пользователи считают, что такие акции стоит устраивать ежегодно, а другие уверены, что должники обязаны проявлять осознанность и платить по своим счетам.

Впрочем, вряд ли можно спорить с тем, что Рамадан в этом году проходит в совершенно особых условиях, которые отличаются от прежних лет. И как раз взаимовыручка и социальная солидарность это то, в чем люди нуждаются как никогда.



Автор: Якуб Хаджич
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Комментарии 6
  • "хозяева небольших магазинов, лавок и техстанций "
    ________________
    Юмористы блин. Магазины, лавки, скамейки, киоски и техстанции не дают кредитов и у них нет на этой лицензий. И это всего лишь флэшмоб, ничего не имеющего с реальностью. Напомнили слова муфтия Дагестана: "Наш Пророк сказал, что все малые народы Дагестана проживающие в нашей республике, прямиком попадут в Рай". Не суфисты, а петросяны
    (1112)
    11 мая в 23:00
    • Походу вы далеки от реалий. Верно, кредиты не дают, но есть долговые тетради и рассрочка. Сказанное выше чистая правда, тока слово кредиты может немного неуместно. Я сам свидетель того, как хозяева крупных по сельским меркам продуктовых и хозяйственных магазинов моего села (15т. жителей) обратились с тем, что прощают долги. И суммы у них от нескольких сотен тысяч, до нескольких млн. рублей. Да, вознаградит их Всевышний благом.
      (0)
      12 мая в 00:36
      • Muslim,

        Креди́т (лат. creditum — заём от лат. credere — доверять) — экономические отношения, при которых одна сторона получает от другой денежные средства, товары/вещи, не запрещённые соответствующим законодательством к передаче и обещает предоставить возмещение (оплату) или вернуть ресурсы в будущем.

        Такую форму экономических отношений практикуют по всему миру и супермаркеты и простые сельские лавки.
        (0)
        12 мая в 10:36
        • Ruslan087, Амин! Но если есть такие которые прощают долги (между прочим такое уже не первый год практикуется и в других регионах, но без афиши и рекламы зная что когда правая рука дает, то левая это не видит), то пусть Аллах наградит их крепким Иманом, здоровьем и Баракатом! Амин! Но и нельзя забывать, что Всевышним принимается только та садака, которая дается "втихаря", то есть не демонстрируя свою "шедрость" и благотворительность.
          (1112)
          12 мая в 11:04
          • Muslim, смысл флешмоба не только в том, чтобы самим давать, но и чтобы других побудить делать тоже самое. Поэтому такие акции полезно освещать как можно шире.
            (0)
            12 мая в 12:09
            • Якуб Хаджич, Побуждение таким образом это: "Вот я прощаю долг и вы тоже сделайте как я", это уже не совсем благотворительность в каком то роде, а - показуха. Но если бы это было сделано с призывом "Братья и сестры предприниматели! Призываю Вас всех простить долги нашим братьям и сестрам, в эти Благословенные дни Рамадана", то это было бы - ХАЛЯЛНЫМ действием!
              (1112)
              12 мая в 18:19