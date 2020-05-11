Чеченский флешмоб: прощать долги во время Рамадана

Жители Чечни в священный месяц Рамадан запустили благочестивый флэшмоб: хозяева небольших магазинов, лавок и техстанций прощают своим должникам кредиты и долги.
Сотни чеченских магазинов вывесили в соцсетях сообщения о том, что "списали задолженности своим клиентам ради Всевышнего". Других владельцев также призывают присоединиться к флэшмобу.
Социальные сети, как водится, разделились на два лагеря в отношении к флешмобу: одни пользователи считают, что такие акции стоит устраивать ежегодно, а другие уверены, что должники обязаны проявлять осознанность и платить по своим счетам.
Впрочем, вряд ли можно спорить с тем, что Рамадан в этом году проходит в совершенно особых условиях, которые отличаются от прежних лет. И как раз взаимовыручка и социальная солидарность это то, в чем люди нуждаются как никогда.
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Юмористы блин. Магазины, лавки, скамейки, киоски и техстанции не дают кредитов и у них нет на этой лицензий. И это всего лишь флэшмоб, ничего не имеющего с реальностью. Напомнили слова муфтия Дагестана: "Наш Пророк сказал, что все малые народы Дагестана проживающие в нашей республике, прямиком попадут в Рай". Не суфисты, а петросяны
Креди́т (лат. creditum — заём от лат. credere — доверять) — экономические отношения, при которых одна сторона получает от другой денежные средства, товары/вещи, не запрещённые соответствующим законодательством к передаче и обещает предоставить возмещение (оплату) или вернуть ресурсы в будущем.
Такую форму экономических отношений практикуют по всему миру и супермаркеты и простые сельские лавки.