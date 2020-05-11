Малайзию призывают остановить кампанию ненависти к рохинджа

Десятки правозащитных организаций призвали премьер-министра Малайзии Мухиддина Ясина противостоять ненавистническим высказываниям и насильственным угрозам в отношении беженцев рохинджа в стране, на фоне множества публикаций в Интернете, угрожающих убийствами и сексуальным насилием.

В открытом письме, подписанном в понедельник 83 организациями, говорится, что всплеск сообщений ненависти по отношению к сообществу рохинджа, вызывает опасения перед физическим насилием и дискриминацией беженцев.

«Мы настоятельно призываем вас принять незамедлительные меры, чтобы противостоять недавнему распространению ненавистнических высказываний и насильственных угроз в отношении общины рохинджа, и обеспечить, чтобы зажигательная риторика не приводила к дискриминационным действиям или физическим нападениям», - говорится в письме.

Среди подписавшихся присутствуют такие правозащитные организации как Human Rights Watch, Amnesty International, Статья 19 и Международная комиссия юристов.

По сообщениям правозащитников, онлайн-сообщения, посвященные рохинджа в стране, содержали дискриминационный и бесчеловечный язык и изображения, при этом некоторые пользователи угрожали известным активистам рохинджа, а также их сторонникам, убийствами и сексуальным насилием.

Многочисленные онлайн-петиции, призывающие к изгнанию рохинджа, были также запущены на Change.org, Avaaz и других платформах, причем некоторые из них собрали тысячи подписей. В то время как Facebook, Twitter, Change.org и Avaaz удалили часть контента, новые сообщения и петиции, содержащие ненавистный и дискриминационный контент, продолжают все время появляться, говорится в письме.

В письме также говорится, что рост ненавистнических высказываний был вызван утверждениями о том, что рохинджа требуют гражданства или других законных прав в Малайзии. Ранее правительство Малайзии объявило, что не будет принимать суда, перевозящие беженцев.

Правозащитные организации и раньше выражали обеспокоенность тем, что борьба с коронавирусом в Юго-Восточной Азии может спровоцировать повторение кризиса 2015 года, когда репрессии со стороны Таиланда побудили контрабандистов бросить свой человеческий груз в море.

В отдельном заявлении Human Rights Watch говорится, что правительство Мухиддина, пришедшее к власти в конце февраля, «полностью самоустранилось, когда речь заходит о защите прав беженцев рохинджа».

«Сначала правительство оттолкнуло лодку с голодающими беженцами, а потом затихло, когда массированная кампания разжигания ненависти распространилась на рохинджа, угрожая насилием против людей, которые бежали от преступлений против человечности и геноцида со стороны военных Мьянмы», - говорится в заявлении.

«На сегодняшний день правительство Малайзии мало что сделало, чтобы остановить этот каскад насильственных угроз в отношении лидеров рохинджа, в результате чего сообщество беженцев боится даже выходить на улицу, чтобы закупить еду и другие основные предметы снабжения, которые им необходимы, чтобы выжить в локауте COVID-19».

Правительство пока отвечает не очень активно. Министр обороны и старший министр Исмаил Сабри Якоб выразил сочувствие рохинджа 27 апреля и призвал малазийцев быть «мирными» и «внимательными», избегая гневных слов.