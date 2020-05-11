Израильские генералы против аннексии Западного берега

Несколько израильских генералов заявили, что объявление аннексии незаконных поселений в долине реки Иордан и на Западном берегу приведет к краху палестинских служб безопасности, поскольку они потеряют контроль над общественностью и будут считаться пособниками оккупации. План аннексии также приведет к краху самой ПА, потому что она докажет палестинцам свою неудачу в политическом процессе, а это может означать, что палестинская общественность обратится к ХАМАС, который попытается воспользоваться любым хаосом на Западном берегу.

Все большее число израильских голосов из числа бывших высокопоставленных генералов и старших руководителей армии и служб безопасности высказывается против аннексии Западного берега. Они считают, что любое такое решение представляет угрозу для судьбы израильтян, и Израиль, возможно, не сможет противостоять последствиям такого шага. Однако сторонникам плана аннексии безразлично, что может произойти на следующий день, несмотря на то, что многие вопросы остаются без ответа.

Многие израильские генералы считают, что результаты любого процесса аннексии, будь то полного или частичного, вызовут реакцию, которой Израиль не сможет противостоять или справиться, тем более что ущерб, вызванный аннексией, будет иметь эффект домино. Это создаст угрозу безопасности государства, его экономики и отношений с арабскими соседями.

Более того, неспособность израильских лиц, принимающих решения, выслушать рекомендации тех, имеет опыт предвидения ожидаемых последствий плана аннексии, говорит об отсутствии ответственности, поскольку эти эксперты говорят, что установление израильского контроля над палестинцами обойдется израильскому бюджету. примерно в 14,8 миллиарда долларов.

Нынешний начальник штаба израильской армии Авив Кочави выразил свое возмущение действиями своего министра обороны Нафтали Беннетта, которые заложили основу для аннексии, не вовлекая его в эти усилия. Это включало в себя сбор высокопоставленных офицеров из различных армейских департаментов, должностных лиц гражданской администрации, израильского координатора правительственной деятельности на палестинских территориях и юрисконсультов. Всех их просили подготовить ряд сценариев для аннексии Иорданской долины и поселений.

Предполагается, что решение аннексировать Иорданскую долину и другие районы приведет к массовым протестам палестинцев и ослабит Иорданию из-за распространения хаоса и беспорядков, которые могут возникнуть на земле. Это может позволить иранскому влиянию проникнуть в страну, оставив Израиль без безопасной границы.

Попытка Израиля аннексировать Иорданскую долину является косвенным выражением его нежелания достичь политического соглашения с палестинцами. Такая аннексия ставит под угрозу мирные соглашения с Иорданией и Египтом. Это в добавок к предупреждениям о том, что палестинцы прекратят координацию безопасности с Израилем.

Аннексия Западного берега без соглашения с ПА, как ожидается, нанесет серьезный ущерб сионистскому проекту. Невозможно сократить или расширить аннексию или сказать, что аннексия будет включать только «зону С» Западного берега или еврейские поселения в нем.

Прямой ущерб от аннексии - это прекращение координации в вопросах безопасности с ПА, которая не сможет выжить. Это вынудит израильскую армию развернуться на всем Западном берегу. Такой шаг неизбежно потребует огромного количества материальных и людских ресурсов, не говоря уже о сопротивлении палестинцев и неодобрении международного сообщества.

Похоже, что мнение генералов разделяет в целом израильская общественность.

Опрос, проведенный «Командующими за безопасность Израиля», позволил выяснить мнение 1000 израильтян о потенциальных планах правительства по аннексии территорий.

Согласно результатам опроса, более 40 процентов респондентов выступили против плана аннексии и предпочли постоянное решение о двух государствах, в то время как только 26 процентов поддержали аннексию.

Результаты опроса показали, что 22 процента выступают за одностороннее разъединение с палестинцами, в то время как только 36 процентов сторонников партии «Ликуд» поддержали план аннексии.

Большинство респондентов также высказались против присоединения Иорданской долины к Израилю, опасаясь, что это нанесет ущерб отношениям Израиля с Иорданией.

«Командующие за безопасности Израиля» это объединение, которое включают в себя высокопоставленных израильских офицеров, выступающих против аннексии палестинских территорий Израилем.