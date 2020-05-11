Иранцы в Оманском заливе расстреляли свой корабль

Фрегат «Джамаран» ВМС Ирана во время учений по ошибке обстрелял дружественный корабль. Согласно иранским СМИ, ракета, выпущенная во время учений в Оманском заливе, нанесла удар по вспомогательному судну вблизи своей цели, убив по меньшей мере одного моряка и ранив нескольких других.

Дружественный огонь случился в воскресенье возле порта Яск, примерно в 1270 километрах к юго-востоку от Тегерана в Оманском заливе, сообщило иранское государственное телевидение в понедельник со ссылкой на военно-морской флот Ирана.

«По меньшей мере один человек был убит, а несколько получили ранения», - сообщает телевидение.

Ракета попала в «Конарак», корабль поддержки класса «Хендижан», который принимал участие в учениях.

Государственное телевидение охарактеризовало этот инцидент как несчастный случай, заявив, что «Конарак», который занимался расстановкой целей в воде, чтобы другие корабли могли стрелять, оказался слишком близко к цели.

«Во время учений иранский фрегат «Джамаран» случайно попал в корабль «Конарак» ракетой, в результате чего погиб, по меньшей мере, один человек и было ранено 16 человек», - сообщило иранское полуофициальное информационное агентство «Тасним».

Государственное информационное агентство IRNA сообщает, что местная больница приняла 12 моряков и оказала помощь еще трем с легкими ранениями.

Иранская армия подтвердила гибель одного моряка, заявив, что начато расследование в отношении причины инцидента.

Иранские СМИ сообщали, что «Конарак» был отремонтирован в 2018 году и может запускать морские ракеты. 47-метровое судно голландского производства находилось в эксплуатации с 1988 года. Пока не ясно, сколько членов экипажа находилось на борту военного корабля во время аварии.

Между тем, турецкое агентство Anadolu сообщило, что по меньшей мере 20 человек были убиты и что на борту «Конарака» было 40 членов экипажа.

Иран регулярно проводит учения в Оманском заливе, но иранские СМИ редко сообщают о неудачах во время учений, что может указывать на серьезность инцидента. Памятуя об истории со сбитым самолетом украинских авиалиний настоящих деталей инцидента, включая количество погибших моряков, мы можем не узнать никогда.