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Иранцы в Оманском заливе расстреляли свой корабль

11 мая в 13:00 Якуб Хаджич 0

Фрегат «Джамаран» ВМС Ирана во время учений по ошибке обстрелял дружественный корабль. Согласно иранским СМИ, ракета, выпущенная во время учений в Оманском заливе, нанесла удар по вспомогательному судну вблизи своей цели, убив по меньшей мере одного моряка и ранив нескольких других.

Дружественный огонь случился в воскресенье возле порта Яск, примерно в 1270 километрах к юго-востоку от Тегерана в Оманском заливе, сообщило иранское государственное телевидение в понедельник со ссылкой на военно-морской флот Ирана.

«По меньшей мере один человек был убит, а несколько получили ранения», - сообщает телевидение.

Ракета попала в «Конарак», корабль поддержки класса «Хендижан», который принимал участие в учениях.

Государственное телевидение охарактеризовало этот инцидент как несчастный случай, заявив, что «Конарак», который занимался расстановкой целей в воде, чтобы другие корабли могли стрелять, оказался слишком близко к цели.

«Во время учений иранский фрегат «Джамаран» случайно попал в корабль «Конарак» ракетой, в результате чего погиб, по меньшей мере, один человек и было ранено 16 человек», - сообщило иранское полуофициальное информационное агентство «Тасним».

Государственное информационное агентство IRNA сообщает, что местная больница приняла 12 моряков и оказала помощь еще трем с легкими ранениями.

Иранская армия подтвердила гибель одного моряка, заявив, что начато расследование в отношении причины инцидента.

Иранские СМИ сообщали, что «Конарак» был отремонтирован в 2018 году и может запускать морские ракеты. 47-метровое судно голландского производства находилось в эксплуатации с 1988 года. Пока не ясно, сколько членов экипажа находилось на борту военного корабля во время аварии.

Между тем, турецкое агентство Anadolu сообщило, что по меньшей мере 20 человек были убиты и что на борту «Конарака» было 40 членов экипажа.

Иран регулярно проводит учения в Оманском заливе, но иранские СМИ редко сообщают о неудачах во время учений, что может указывать на серьезность инцидента. Памятуя об истории со сбитым самолетом украинских авиалиний настоящих деталей инцидента, включая количество погибших моряков, мы можем не узнать никогда.

Автор: Якуб Хаджич
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