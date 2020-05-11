ВОЗ прекращает работу в хуситских районах Йемена

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) приказала своим сотрудникам покинуть районы Йемена, которые находятся под контролем хуситов. По словам источников, целью такого решения было оказать давление на группу, чтобы она стала более прозрачной в отношении подозреваемых случаев коронавируса.

Директива ВОЗ, выпущенная поздно вечером в субботу, уведомила сотрудников в Сане, портовом городе Ходейда на Красном море, в северной провинции Саада и в центральной провинции Ибб, что «все передвижения, встречи или любые другие действия» персонала в этих районах были приостановлены до дальнейшего уведомления.

Приказ ВОЗ был издан из-за «вероятных угроз и предполагаемых рисков, которые могут повлиять на безопасность персонала», заявило агентство, добавив, что операции в целом не были приостановлены.

По словам ВОЗ, Организация Объединенных Наций действует в предположении, что в настоящее время в Йемене происходит полномасштабная эпидемия.

«Мы конкурируем за ресурсы и поставки на мировом рынке — и приоритетный статус страны с точки зрения того, кто получает что-то для COVID-19, напрямую связан с тем, сколько есть случаев в стране и какая потребность - это цифры».

ООН «систематически на протяжении нескольких недель» пытается консультировать по поводу объявления о новых случаях, но решение об этом остается за местными властями, добавила ВОЗ.

Три источника сообщили информационному агентству Reuters, что ВОЗ приняла меры, чтобы заставить хуситские власти сообщать о результатах тестов на COVID-19.

Правительство Хади, поддерживаемое Саудовской Аравией, обвинило власти хуситов в сокрытии вспышки в Сане. Сама группа это обвинение отрицает.

ВОЗ заявляет, что опасается, что COVID-19 может разойтись по всему Йемену, поскольку население имеет крайне низкий уровень иммунитета к болезням по сравнению с другими странами.

Пятилетняя война между саудовской коалицией и хуситами разрушила систему здравоохранения Йемена и ослабила его население из-за голода и болезней.

Около 80 процентов населения, или 24 миллиона человек, полагаются на гуманитарную помощь, а 10 миллионам грозит голодная смерть.