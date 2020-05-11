Ректор РИИ Р. Мухаметшин: ДУМ РФ необходимо добиться исключения книг Нурси из списка запрещенных

[На фото: книги Саида Нурси, напечатанные в государственном Управлении по делам религии (Диянет) Турции в 2017 г.]

В Татарстане оставили под стражей бывшего имама и преподавателя Российского исламского института Габдрахмана Наумова по обвинению в создании ячейки запрещенного РФ объединения «Нурджулар». В ходе обысков у исламского деятеля нашли труды турецкого богослова Саида Нурси, переводы которых в России признаны экстремистскими. За господина Наумова вступилось Духовное управление мусульман РФ, где заявили, что исламскую литературу он приобретал «для научных целей». Ранее Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) признал необоснованным запрет книг Нурси в России. Эксперты соглашаются, что хранение этих трудов нельзя расценивать как создание экстремистского сообщества и обвинения с казанского деятеля должны быть сняты.

Вахитовский райсуд Казани продлил содержание под стражей исламского деятеля Габдрахмана (Альберта) Наумова. Об этом «Ъ-Казань» сообщил его адвокат Руслан Нагиев. Господин Наумов обвиняется по ч. 1 ст. 282.2 УК РФ (организация деятельности экстремистской организации). Согласно решению суда, он пробудет в СИЗО до 16 августа.

Габдрахман Наумов родился в Казани в 1976 году. Обучался в медресе «Мухаммадия», окончил факультет исламского права в университете аль-Ахзар в Каире (Египет). Затем продолжил обучение в Российском исламском институте в Казани, где в 2006-2013 годах работал старшим преподавателем кафедры исламских наук. Также был преподавателем Казанского исламского университета. Габдрахман Наумов работал имам-хатыйбом мечети «Булгар» в Казани, руководил группами паломников в Мекку и Медину по программе ДУМ Татарстана. С июля 2019 года был вторым имамом казанского прихода «Аль-Иман».

Уголовное дело против господина Наумова возбудили 16 марта 2020 года. Согласно постановлению следственного отдела регионального управления ФСБ, господин Наумов с 2015 года был «руководителем в структуре международного религиозного экстремистского объединения "Нурджулар"», которое запрещено в РФ. По данным следствия, обвиняемый «организовывал деятельность законспирированных групп» этой организации. Он проводил у себя дома «тайные агитационные собрания», а в мечетях республики — «агитационные занятия». Спецоперацию по задержанию господина Наумова ФСБ проводило 18 марта совместного с сотрудниками МВД республики и Росгвардии. «Интерфакс» сообщал, что обыски прошли «в четырех адресах, используемых лидером группы и его пособниками». Была изъята «печатная экстремистская литература, а также рукописные материалы и электронные носители информации, содержащие сведения об организационной структуре, основных направлениях деятельности и составе группы». Тогда же ДУМ Татарстана освободила господина Наумова от должности имама.

Деятельность объединения «Нурджулар» связывают с турецким проповедником Фетхуллахом Гюленом, который с 1999 года живет в США. Его сторонники распространяют идеи турецкого богослова Саида Нурси (1878-1960 года) по восстановлению исламских традиций суннитского толка. Считается, что в России объединение было наиболее активным в 1990-х и 2000-х годах. ФСБ заявляла, что функционеры «Нурджулар» вели пантюркистскую и панисламистскую обработку молодежи и контактировали с чеченские боевиками. В результате расследований из России были депортированы несколько сотен граждан Турции. В частности, по требованию прокуратуры Татарстана страну покинули турецкие преподавателя татаро-турецких лицеев, которых обвинили в «идеологической обработке» детей. В мае 2007 года в Коптевском суде Москвы прокуратура Татарстана добилась признания русских переводов сборника Саида Нурси «Рисале-и Нур» («Письма света») экстремистскими. Против этого решения выступали не только представители мусульманского сообщества, но и экс-уполномоченный по правам человека в России Владимир Лукин. Он отмечал, что «творчество Саида Нурси имеет высокое духовное значение для современного исламского мира, а сам автор входит в число виднейших знатоков и толкователей священной книги мусульман — Корана». В 2008 году Верховный суд России окончательно признал объединение «Нурджулар» запрещенным.

Габдрахман Наумов вину в организации экстремистской ячейки в Татарстане не признает. В его защиту выступил совет улемов при ДУМ РФ, членом которого господин Наумов является. В письме совета президенту России Владимиру Путину говорится, что расследование этого дела «вызвало обширный резонанс в мусульманском и духовном сообществе России как явно незаконное и необоснованное».

В ДУМ РФ считают, что «недопустимо отождествлять экстремистскую деятельность с образовательно-научной», а «изучение в научных и просветительских целей каких-либо ошибочных течений ислама не должно преследоваться уголовным законом», поскольку оно не направлено на распространение запрещенной идеологии. В совете улемов подчеркнули, что в ходе обыска у господина Наумова «была изъята мусульманская литература, которую он приобретал для научных целей». При этом в августе 2018 года ЕСПЧ, рассмотрев жалобу «Ибрагим Ибрагимов и другие против России», признал, что запреты книг Саида Нурси «были неправомерными и явно необоснованными», указали авторы письма.

Руслан Нагиев подтвердил «Ъ-Казань», что в ходе обысков у его подзащитного действительно обнаружили две книги Саида Нурси, однако никаких доказательств, что Габдрахман Наумов проповедовал запрещенную идеологию, следствие, по его словам, не представило. Господин Нагиев добавил, что суд проигнорировал тот факт, что у его клиента четверо детей и теперь ему не на что содержать семью. «Доводы следствия, что Наумов может скрыть и воспрепятствовать расследованию, необоснованны. Он несправедливо содержится под стражей вместе с обвиняемыми по тяжким и особо тяжким преступлениям. Данное решение суда будет обжаловано»,— заключил адвокат.

Суду также была представлена характеристика на господина Наумова из Российского исламского института. «Когда он работал у нас, никаких претензий к нему не было. Подготовка у него была хорошая. Спокойный, тихий. Ничего такого за ним никогда не наблюдалось»,— сказал в беседе с «Ъ-Казань» ректор вуза Рафик Мухаметшин. Он выразил надежду, что дело разрешится «правовым путем». Господин Мухаметшин добавил, что ДУМ РФ необходимо добиться исключения книг Саида Нурси из списка запрещенных, если в совете улемов считают допустимым их изучение.

«Если у человека есть какие-то книги, это совершенно не доказывает, что он разделяет какие-то убеждения. И даже если человек разделяет какие-то взгляды, это не значит, что он возглавляет ячейку»,— сказал «Ъ-Казань» глава информационно-аналитического центра «Сова» (занимается мониторингом применения антиэкстремистского законодательства) Александр Верховский. Он считает «ошибкой», что в России запретили книги Саида Нурси. «Европейский суд признал незаконным их запрет. Они не содержат никакой незаконной агитации и подстрекательства. Все, что можно предъявить Нурси,— то, что он обличал светский характер государства Ататюрка. По идее, наше министерство юстиции должно было инициировать пересмотр решения о запрете книг»,— указал господин Верховский. По его словам, решение о запрете книг было политическим, поскольку власти опасались распространения влияния Фетхуллаха Гюлена в России. «Но тот факт, что учеником Нурси был и Гюлен тоже, не делает из Нурси "гюленистом". Это логическая ошибка»,— добавил господин Верховский.

У эксперта «большие сомнения, что запрещенная организация "Нурджулар" существовала в России». «Да, существовали кружки изучения книг Саида Нурси. Мы видим это по уголовным делам. Но непонятно, почему это все можно назвать организацией»,— сказал господин Верховский. Он считает, что обвинения с Габдрахмана Наумова должны быть сняты.