Можем повторить? Хотим ли?

"Не жалеть и не стыдиться" - этими двумя словами можно описать философию, которой Владимир Путин предлагает руководствоваться россиянам в отношении к своим жертвам в войнах и ответственности своего руководства за них. Накануне завтрашнего дня, в который будет много говориться о великой победе и "можем повторить", есть смысл немного порассуждать об этом.

Беседуя с журналистом и рассуждая о том, как бы сегодня себя повели россияне, начнись новая большая война, Путин сказал: "Перед моими глазами стоят такие примеры, как героическое поведение наших военнослужащих в Афганистане, как подвиг десантников Псковской дивизии. (...) Поэтому я думаю, что это на самом деле в крови у народов России — не жалеть себя, если того требуют".

Ладно, не будем сейчас о "героическом поведении" советских военных в Афганистане и "подвигах" российских в Чечне, поговорим о Второй мировой войне.

По рассекреченным данным Госплана СССР, безвозвратные потери населения СССР в результате разных причин, вызванных этой войной, составили почти 42 миллиона человек. Общая убыль населения СССР в 1941–1945 годах — ​более 52 миллионов 812 тысяч человек. ​Из них боевые потери составили ​более 19 миллионов военнослужащих и около 23 миллионов гражданского населения. Общая естественная смертность военнослужащих и гражданского населения за этот период могла составить более 10 миллионов 833 тысяч человек, включая 5 миллионов 760 тысяч детей в возрасте до четырех лет.

И вот Путин говорит, "не жалеть себя, если того требуют". Но кто и зачем требует? Эти вопросы напрямую связаны с еще более неудобными - о причинах и ответственности за эту войну.

В таких вопросах часто руководствуются принципами "горе побежденным" и "победителей не судят". Побеждена была Германия, ее руководство было обвинено в развязывании этой войны и многочисленных военных преступлений. С этим никто не спорит. Но с тем, что не судят победителей, не все так просто. Ведь Вторая мировая война началась не в 1941, а в 1939 году и началась с раздела Польши между нацистской Германией и СССР на фоне их военно-технического сотрудничества до и после этого.

Внезапное нападение Германии на СССР через два года обычно объясняют изначальными планами Гитлера захватить для немцев жизненное пространство на Востоке, изложенными еще в "Майн Кампф". Но забывают, что в той же книге он рассуждал о том, что для Германии самоубийствена война на два фронта, и поэтому ей надо либо заключить союз с Англией, отдав ей морские колонии и завоевать при этом колонии на Востоке на суше, либо заключить союз с Россией на суше и отобрать морские колонии у Англии.

К 1941 году Германия уже два года как вела войну с Британской империей, причем, войну достаточно тяжелую. Поэтому нападение Германии на СССР в такой момент для того, чтобы захватить на Востоке жизненное пространство, грубо противоречило положению доктрины самого Гитлера, которому он придавал огромное значение, считая войну на два фронта причиной катастрофы немцев в Первой мировой войне.

Почему же он пошел на такой самоубийственный по его же мнению шаг? Мотивы этого поступка хорошо известны - на основе оценки действий коммунистического руководства в Европе и его планов по перевооружению РККА под наступательные действия немецкое руководство пришло к выводу, что Сталин готовится к наступательной войне в Европе. Так это было или нет, оставим выяснять историкам. Важно, что к такому выводу пришло руководство нацистской Германии, решившее напасть на СССР раньше, чем он перевооружит свою армию, и в ходе подготовки к войне начавшее вынашивать колониальные планы.

То есть, вся эта история была следствием политических игр Сталина с Гитлером, в которой каждый из них был движим своими амбициями и подозрениями, и которая кончилась дракой между ними. А точнее, между возглавляемыми ими народами, которые стали заложниками и жертвами политики своих вождей.

В связи с этим вопрос о том, кому и для чего потребовалось приносить в жертву почти 50 миллионов одних только граждан СССР и стоит ли об этом жалеть, не может не возникать сегодня, когда российское руководство вместо того, чтобы решать проблемы своей страны и ее граждан, опять занимается рискованными военными и политическими авантюрами, чреватыми столкновением России с другими странами.

Поэтому когда сегодня Путин бравирует готовностью россиян не жалеть себя и отсутствием чувства вины за мировую войну, это должно сильно настораживать. Как и то, что в Европе сегодня главный лозунг в связи с теми событиями звучит как "никогда снова", в то время, как в путинской России населению внушают "можем повторить".

Но хотят ли россияне в очередной раз не жалеть ни себя, ни свою страну, ни мир, когда от них это потребуют ради непонятных целей?