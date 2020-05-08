Человек, покушавшийся на Тумсо Абдурахманова, начал давать показания

Оппозиционный чеченский блогер Тумсо Абдурахманов рассказал в эфире на YouTube, что человек, который напал на него с молотком, за что он был арестован шведской полицией, начал давать показания. По версии нападавшего, это Тумсо Абдурахманов напал на него, а не наоборот.

По словам блогера, шведская полиция обнародовала данные протокола. Арестованный заявил, что давно был знаком с Абдурахмановым и тот якобы сам позвал его в гости и набросился первым. Удары молотком, добавил обвиняемый, были самообороной.

Абдурахманов считает, что такой план был у заказчиков убийства изначально: в случае поимки нападавшего тот заготовил версию про бытовой характер убийства, чтобы не вызвать политического скандала. Именно поэтому, полагает Абдурахманов, орудием нападения был избран именно такой простой бытовой предмет как молоток.

Напомним, покушение на Тумсо Абдурахманова произошло 26 февраля в шведском городе Евле. По неофициальной информации, нападавшим является приехавший из России Руслан Мамаев. С его слов, блогера ему заказал некий Абдурахман из Грозного. 1 марта в Швеции задержали еще двоих россиян подозреваемых в данном преступлении.