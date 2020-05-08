Турецкий туризм: большие надежды, плохие прогнозы

Правительство Турции разрабатывает планы по возобновлению пострадавшего от пандемии сектора туризма, который является жизненно важным источником поступлений в твердой валюте для больной экономики. Однако, нет никакой гарантии, что формула «новой нормы» для поездок и проживания может спасти сектор, не вызвав риски заражения COVID-19.

Возврат к «старым нормам» сейчас представляется отдаленной перспективой для мировой туристической индустрии, которая, наряду с авиацией, понесла самые тяжелые удары от пандемии. Хотя 2020 год широко считается потерянным годом для туризма, перспективы полного восстановления даже после него остаются туманными. В прошлом году мировой туристический оборот составил почти 1,5 триллиона долларов, а услуги были проданы примерно 1,5 миллиардам клиентов. Большой ущерб ожидается в смежных секторах, таких как транспорт, пищевая промышленность и сельское хозяйство, а также в подсекторах, обслуживающих туристов. В прошлом году европейские и азиатские страны получили наибольшую долю от мировых доходов от туризма - 39% и 30% соответственно, и теперь они наверняка потеряют больше всего.

Ожидается, что в Турции услуги по размещению и питанию, на которые приходится 3% валового внутреннего продукта, достигнут своего дна, а потери только в этой области, включая сектора, тесно связанные с туризмом, в этом году сократят ВВП более чем на 5%. , Но вместо того, чтобы принять во внимание реалии и разработать меры по спасению будущего сектора, Анкара спешит его снова открыть, используя формулы, в жизнеспособности которых сомневаются многие эксперты.

Почти все страны продолжают применять международные и внутренние ограничения, чтобы обуздать коронавирус, включая приостановку внутренних и международных рейсов, полное или частичное закрытие предприятий питания и откладывание различных связанных с туризмом мероприятий, таких как ярмарки и конференции. Хотя некоторые страны частично ослабили ограничения карантина, возврат к «старым нормам», чтобы компенсировать ущерб, представляется маловероятным, пока сохраняются физические риски вируса и его травмирующее воздействие на потребителей.

Строгий контроль международных рейсов, вероятно, продолжится в предстоящий период, что повлияет на мировую торговлю и туризм. Внутренний спрос сам по себе вряд ли сможет сильно помочь туристической индустрии Турции, поскольку размеры и мощность ее объектов в значительной степени основаны на внешнем спросе. Кроме того, в период пандемии турецкие потребители понесли потери в работе и доходах, а это означает, что их аппетит к расходам на туризм займет на некоторое время существенно ослабнет.

В 2019 году Турцию посетили около 45 миллионов иностранцев, что принесло около 30 миллиардов долларов. Эти важнейшие доходы в твердой валюте, которые помогают сократить внешнеторговый дефицит страны и сбалансировать текущий счет, в настоящее время находятся под угрозой пандемии на фоне вызывающего тревогу сокращения внешних резервов центрального банка.

Европейцы составили самую большую группу иностранцев, посетивших Турцию в прошлом году, что составляет 38% от общего числа. Учитывая серьезность их пандемического опыта, европейские страны вряд ли легко ослабят ограничения на поездки в 2020 году. Точно так же россияне и граждане других бывших советских республик, которые составили вторую по величине группу из 23% иностранных туристов, вряд ли смогут быстро вернуться в Турцию на каникулы. А туристы из Ирана, одного из эпицентров пандемии, и других стран Ближнего Востока, на которых в 2019 году приходилось около 23% иностранных посетителей, как ожидается, в этом году посетят Турцию лишь в небольшом количестве.

В марте только около одного миллиона иностранцев посетили Турцию, что на 48% меньше, чем в феврале. Причиной стали ограничения на поездки, введенные во второй половине месяца, согласно данным турецкого министерства культуры и туризма, опубликованным 30 апреля. В первом квартале года количество иностранных туристов составило 5,6 млн., что на 15% меньше, чем за тот же период в 2019 году, а доходы от туризма снизились на 11% до 4 млрд. долларов. Более резкие спады можно было наблюдать в последующие месяцы.

В туристической индустрии Турции занято около двух миллионов человек, или 6% от общего числа занятых в стране, до того, как пандемия оставила большое количество людей без работы. Единственной государственной помощью для тех, кто остался без работы, стала выплата средств около одной минимальной заработной платы из Фонда страхования на случай безработицы в течение трех месяцев. А для проблемных предприятий Анкара предложила налоговые отсрочки и кредиты.

Министр культуры и туризма Мехмет Нури Эрсой говорит, что внутренний туризм может возобновиться в конце мая, если не произойдет неожиданного возобновления пандемии в стране, которая, по словам министра здравоохранения, в настоящее время находится на пике своего развития.

«Если так будет продолжаться, и в будущем не возникнет никаких проблем, внутреннее движение возобновится в конце мая. Туристический сезон начнется с контролируемых внутренних рейсов», - сказал Эрсой. Он пояснил, что уже были разработаны всеобъемлющие новые правила поселения туристов, и недавно созданный совет будет сертифицировать учреждения, которые обязуются соблюдать эти правила. Сертификаты будут означать зеленый свет для отдыхающих. «Мы могли бы взаимно открыть ворота со странами с нулевыми случаями», - добавил Эрсой.

Согласно дорожной карте министерства, отели могут начать открываться в конце мая, если будут приняты определенные меры предосторожности. От отелей потребуется убрать шведский стол, заполнять только половину (или чуть больше половины) своих возможностей и отказаться от комплексных услуг. Сокращение шезлонгов вдвое и ограничение числа путешественников в ежедневных круизах - среди прочих мер, запланированных как часть «новой нормы».

Как много компаний останется на плаву в таких ограниченных условиях для ведения бизнеса — покажет время.