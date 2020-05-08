США предоставят помощь Йемену на 225 миллионов долларов

Администрация Дональда Трампа объявила в среду, что США предоставят Йемену дополнительно 225 миллионов долларов США для оказания чрезвычайной продовольственной помощи, что значительно больше, чем 73 миллиона долларов США в виде помощи, которую США сократили в марте.

Госсекретарь Майк Помпео на брифинге для прессы сказал о том, что помощь пойдет на чрезвычайную продовольственную программу ООН в южном Йемене и на помощь в северном Йемене, которую Всемирная продовольственная программа ООН «вынуждена была сократить в начале этого месяца из-за про-иранских хуситов».

Администрация Трампа ранее объявила о выделении около 1,7 млн. долларов США, чтобы помочь йеменцам справиться с кризисом COVID-19, но это составляет менее 1% от 1,3 млрд. Долл. США, которые, по оценкам Фонда помощи и восстановления Йемена, будут необходимы, чтобы помочь стране справиться с ситуацией пандемии коронавируса.

Лиз Гранде, координатор гуманитарной помощи ООН для Йемена, оценила продовольственную помощь в размере 225 миллионов долларов как «спасательный круг», поскольку пандемия COVID-19 распространяется «все быстрее и быстрее».

«Каждый день миллионы невинных йеменцев просыпаются голодными», - говорит Гранде. «Куда бы вы ни пошли, людям нужна помощь. Программы ООН закрываются каждый день из-за недостатка финансирования».

С июля 2018 года США оказали гуманитарную помощь Йемену на сумму более 1,1 миллиарда долларов, через международные организации и партнеров из неправительственных организаций.

В марте администрация Трампа сократила помощь в размере 73 млн. долларов для территорий, контролируемых хуситами, где проживает большинство населения Йемена, ссылаясь на ограничения со стороны повстанцев.

Резкое сокращение помощи в сочетании с решением администрации прекратить сотрудничество со Всемирной организацией здравоохранения вынудило Организацию Объединенных Наций свернуть многие свои операции по всей охваченной войной стране.

«Мы приветствуем объявление о финансировании США, но оно все еще не решает проблему приостановленной помощи для организаций ВОЗ, работающих в северном Йемене», - сказал Скотт Пол, руководитель гуманитарной политики Oxfam America. «Мы по-прежнему призываем USAID сотрудничать с другими донорами и властями, чтобы найти способ безопасно возобновить финансирование программ, которые обеспечивают чистую воду, распределение мыла, поддержку медицинских центров и многое другое».

С тех пор хуситы пошли на некоторые уступки в отношении гуманитарной помощи. В частности они отказались от своих планов обложить налогом иностранную помощь в размере 2% и согласились разрешить НПО использовать биометрические данные для сканирования на предмет мошенничества.

Гуманитарные чиновники в администрации признают, что был достигнут некоторый прогресс, но необходимо сделать больше, чтобы агентства могли работать независимо.

«Нам необходимо увидеть конкретные действия по устранению препятствий, включая одобрения разрешений на поездки для доставки помощи, соблюдение партнерских соглашений, прекращение вмешательства при выборе бенефициаров и предоставление агентствам возможности действовать независимо и нейтрально, в зависимости от потребностей», - сказал Ричард Олбрайт, заместитель помощника секретаря Бюро по делам населения, беженцев и миграции на брифинге для прессы.