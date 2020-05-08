Израиль аннексирует Западный берег в ближайшие недели - посол США

Ожидается, что в ближайшие недели Израиль аннексирует большую часть оккупированного Западного берега, заявил в среду посланник США в Израиле.

Посол США в Израиле Дэвид Фридман заявил, что Вашингтон будет «готов признать» аннексию палестинских земель после того, как израильское правительство «объявит суверенитет» над ними.

Ранее в этом году администрация Трампа обнародовала свой долгожданный план по разрешению израильско-палестинского конфликта. Сделка поддерживает аннексию Израилем более трети оккупированного Западного берега, включая незаконные поселения и стратегическую долину реки Иордан.

В феврале Израиль начал составлять карту областей, которые он стремится взять под контроль, и как ожидается, завершит этот процесс картирования в ближайшие недели, сказал Фридман.

«Наиболее важным элементом является то, что израильское правительство должно объявить суверенитет. Израиль должен сначала объявить об этом - и тогда мы будем готовы признать его», - заявил Фридман в интервью, опубликованном в среду.

Правительство Израиля во главе с премьер-министром Биньямином Нетаньяху должно выполнить два условия, прежде чем Вашингтон поддержит аннексию, одно из которых уже выполнено, добавил посол.

«Когда процесс картирования заканчивается, и когда израильское правительство соглашается заморозить строительство в частях [Западного берега], не предназначенных для [израильского] суверенитета, и когда премьер-министр соглашается вести переговоры с палестинцами на основе плана Трампа - а он уже согласился с этим в это воскресенье - мы признаем суверенитет Израиля», - цитирует Фридмана i24 News.

Первоначальные карты, выпущенные Белым домом в рамках его мирного предложения, указывают на планы Израиля аннексировать все израильские поселения и плодородную долину реки Иордан, которая составляет около трети оккупированного Западного берега. Это также включает планы по предоставлению Палестине контроля над небольшой полосой засушливой пустыни Негев вдоль границы с Египтом.

Этот план был широко осужден остальным международным сообществом, и многие сравнивали его с бантустанами, созданными при режиме апартеида в Южной Африке.