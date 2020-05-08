США выводят из Саудовской Аравии комплексы ЗРК Patriot

США собираются вывести из Саудовской Аравии четыре ЗРК Patriot и десятки своих военнослужащих, на фоне усиления напряженности в отношениях с Ираном, сообщает Wall Street Journal.

Комплексы Patriot были отправлены в королевство в конце сентября после того, как два нефтяных объекта в Абкаике и Хураисе испытали на себе удар беспилотников и ракет.

Атаки на объекты Saudi Aramco привели к приостановке добычи нефти на 5,7 миллионов баррелей в день, что составляет около 6 процентов от общего объема мировых поставок, и что вызвало скачок цен на нефть.

Ответственность за нападение взяли на себя йеменские хуситы, но Саудовская Аравия и США обвинили в нападениях Иран. Сам Тегеран отрицает свою причастность.

Согласно утечке информации от генерального секретаря ООН, его следователи не смогли подтвердить заявления о том, что беспилотники и ракеты, ударившие по нефтяным объектам, были иранского происхождения.

Wall Street Journal сообщил в четверг, что вывод американских войск основан на убеждении «некоторых чиновников», что Иран «больше не представляет непосредственной угрозы американским стратегическим интересам».

В материале издания говорится, что в добавок к выводу систем Patriot и десятков военнослужащих США также рассматривают возможность сокращения своего военно-морского присутствия в Персидском заливе.

По словам издания, Вашингтон уже приказал перебазировать две эскадрильи истребителей.

Некоторые официальные лица США выразили обеспокоенность тем, что сокращение военного присутствия в регионе может привести к новым вызовам со стороны Ирана, особенно в период, когда кампания экономического давления администрации Трампа против Тегерана остается в силе. Другие говорят, что военные ресурсы, включая военные корабли и зенитные комплексы, должны быть направлены на другие приоритетные направления.

По словам этих чиновников, Пентагон планирует сосредоточить свои усилия на противодействии растущему военному влиянию Китая в Азии.

Напомним, что Иран обладает крупнейшим на Ближнем Востоке потенциалом для баллистических и крылатых ракет и может сокрушить практически любую систему противоракетной обороны Саудовской Аравии, согласно данным исследовательского центра CSIS, учитывая географическую близость Тегерана и его региональных прокси-сил.