Турция помогла эвакуировать украинцев из Аргентины

Турция продолжает не только сама достаточно успешно справляться с пандемией коронавируса, но еще и оказывает помощь другим странам. Мы уже писали о том, как Анкара эвакуируют своих граждан, застрявших в различных странах мира, готовые выслать самолет даже за одним своим человеком. Но не только своим гражданам помогает добраться домой Турция.

Так, из Аргентины с помощью турецких дипломатов эвакуировали 9 украинцев, которым нужно было срочно вернуться домой.

До этого шесть стран, направлявших в Аргентину самолеты за своими соотечественниками, и к которым украинская сторона обращалась за помощью, не смогли помочь, рассказал в Facebook посол Украины в Турции Андрей Сибига.

«Мы также обратились в МИД Турции с просьбой рассмотреть возможность допуска граждан Украины на специальный эвакуационный рейс Турецких Авиалиний, который организовывался турецкими властями для своих земляков, из Буэнос-Айреса в Анкару. И на этот раз мы получили положительный ответ, за что очень благодарны», - сообщил посол.

В итоге, 6 мая группа украинцев вылетела в Турцию. Из Стамбула их ожидал дальнейший транзит через Минск на родину.

«В целом, усилиями посольства, Генерального консульства Украины в Стамбуле, консульства в Анталии уже обеспечено возвращение более 3000 граждан Украины. Как из Турции, так и из других стран мира, поскольку Стамбул был назначен хабом, через который наши граждане возвращались на родину», - добавил посол.