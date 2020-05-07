В Таджикистане на фоне пандемии уволили министра здравоохранения

Министр здравоохранения Таджикистана был уволен в связи с ростом случаев коронавируса в бывшей советской республике Центральной Азии.

Насим Олимзода был уволен после того, как власти потратили недели на то, чтобы преуменьшить угрозу, с которой столкнулась страна из-за COVID-19, болезни, вызванной вирусом. Таджикистан сообщил о своих первых случаях заболевания коронавирусом в конце апреля, одной из последних стран в мире, подтвердивших, что пандемия затронула и ее.

Президент Эмомали Рахмон заменил Олимзоду профессиональным врачом, говорится в заявлении его администрации во вторник.

В заявлении не указывалось, почему Олимзода был уволен, но лишь сказано, что он будет переведен на другую должность. Есть предположение, что на него решено свалить всю ответственность за растущее число заболевших.

Таджикистан впервые объявил о своих первых 15 случаях 30 апреля. С тех пор число заболевших резко возросло, достигнув 379 случаев заражения и 8 смертей на сегодняшний день. Столь резкий рост явно означает, что коронавирус присутствует в стране уже очень давно, а из-за беспечности властей Таджикистан по масштабам эпидемии в ближайшее время может легко обогнать своих соседей.

Между тем местные СМИ сообщают о ряде случаев среди военных, известных политиков, бизнесменов и их семей. Власти пока что эти случаи не подтвердили.

А сегодня стало известно, что МВФ выделит Таджикистану 190 миллионов долларов на поддержку экономику в условиях пандемии.