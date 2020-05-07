Большинство населения Мекки может быть заражено — саудовские эксперты

Недавние тесты показали, что реальные цифры распространения коронавируса в Саудовской Аравии могут быть значительно выше, чем официальные оценки, сообщает Middle East Eye.

По данным трех высокопоставленных медицинских источников в Саудовской Аравии, согласно последним случайным тестам, проведенным в священном городе, около 70 процентов из более чем двух миллионов жителей Мекки могут быть носителями вируса.

На сегодняшний день в Саудовской Аравии зарегистрировано 31 938 случаев заражения и 209 случаев смерти от Covid-19. Это самые высокие показатели среди стран Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива.

«Фактическое распространение заболевания может быть в три-четыре раза выше заявленного», - сказал один из источников MEE при условии анонимности.

«Саудовские органы здравоохранения ожидают, что пик будет где-то в июне».

Согласно одному источнику, пациенты с Covid-19 первоначально были госпитализированы в государственные больницы, но «в настоящее время инструкции заключаются в том, чтобы лечить их в частных больницах, поскольку государственные больницы перегружены».

2 апреля Саудовская Аравия ввела 24-часовой комендантский час для священных городов Мекки и Медины в рамках мер по сдерживанию этой болезни.

Комендантский час был отменен 26 апреля, после начала священного месяца Рамадан, но ограничения для Мекки оставались в силе.

С 25 марта в королевстве действует локдаун по всей стране, включая запрет на въезд и выезд из Мекки, Медины и Эр-Рияда, а также ограничение передвижения между всеми 13 провинциями.

Считается, что Мекка это эпицентр вспышки эпидемии, именно поэтому здесь продолжаются самые строгие меры. Ожидается, что хадж, который должен начаться в июле, в этом году будет отменен или сокращен.

Согласно одному медицинскому источнику, другие мухафазы могут вернуться к полному локдауну, если число случаев там увеличится на 20 процентов.

Источник сообщил, что в городе Джидда на Красном море была открыта новая больница на 500 коек, а также два других учреждения для лечения растущего числа случаев.