В Ираке впервые за полгода появилось правительство

Иракский парламент утвердил новое правительство спустя шесть месяцев отсутствия какого-либо кабинета. До самой последней минуты партии грызлись из-за мест в кабинете министров и пытались заключить закулисные сделки.

Премьер-министр Мустафа аль-Казими, начальник разведки Ирака и бывший журналист, возглавит правительство, но начнет свою работу без полной когорты министров, так как несколько кандидатов все же были отвергнуты.

«Мы переживаем критический этап в нашей истории. Ирак сталкивается со многими проблемами - в нашей безопасности, экономике, здравоохранении и даже в социальной сфере, но все это не больше нашей решимости противостоять этим вызовам», - сказал Казими после парламентского голосования.

Он сказал, что его приоритетами будут борьба с пандемией коронавируса и привлечение к ответственности тех, кто убил протестующих в предыдущие месяцы антиправительственных волнений.

Бывший премьер-министр Адель Абдуль-Махди, который возглавлял временную администрацию, подал в отставку в прошлом году после того, как тысячи людей вышли на улицы с требованием ухода иракской правящей элиты.

Сражение за правительственные портфели со времени отставки Абдуль-Махди в ноябре не позволило двум предыдущим кандидатам на пост премьер-министра сформировать кабинет.

Кандидаты на посты в кабинете министров, в том числе в органах внутренних дел, обороны, финансов и электроэнергетики, были утверждены при поддержке большинства присутствующих законодателей.

Голосование по министерствам нефти и иностранных дел было отложено, поскольку стороны не смогли договориться о кандидатах. Также были отвергнуты кандидаты Казими для министерств юстиции, сельского хозяйства и торговли.

Чтобы заслужить вотум доверия, Казими пришлось успокоить основные политические партии, позволив им подбирать министров для своего кабинета - неофициальная, но глубоко укоренившаяся система разделения власти, известную как «распределение».

«У него было 10 процентов свободы в выборе своего кабинета, а 90 процентов определялись партиями и блоками», - объясняет политолог Фадель Абу Рагиф.

Некоторые партии, которым не досталось министерств, в том числе альянс «Правовое государство» Нури аль-Малики и Национальная коалиция Ияда Аллави, бойкотировали голосование.

Казим аль-Шаммери, член Национальной коалиции, раскритиковал процесс голосования, в котором, по его словам, доминировали шиитские партии.

«Это странный подход и опасный прецедент на иракской политической сцене. Кандидаты для его кабинета - это 12 министров - были представлены шиитскими партиями, и они высказали свою точку зрения, но ее не разделяют остальные политические партии. Как будто шиитские силы являются хранителями политического процесса» - сказал Аль-Шаммери.

Хотя создание нового правительства может означать выход из политического тупика для Ирака, многие наблюдатели считают, что кабинет аль-Казими скорее сохраняет прежний статус-кво, а не является первым шагом к необходимым переменам.

Несколько демонстрантов собрались, чтобы выразить свое несогласие с новым правительством на площади Тахрир в Багдаде в среду. «Любое правительство, которое формируется внутри парламента без мнения протестующих, будет отклонено», - сказал Абдулла Салах, присутствовавший на собрании.

Как бы то ни было, Казими сейчас вряд ли можно позавидовать, потому что ему предстоит справиться с надвигающимся экономическим кризисом, вызванным пандемией коронавируса, которая привела к резкому падению цен на нефть - основной источник доходов Ирака.

Ему также придется бороться с растущим вооруженным восстанием группировки ИГИЛ*, которая усилила нападения на правительственные войска из укрытий в отдаленных районах северного Ирака.

И хотя Казими выдвинул амбициозную правительственную программу, еще неизвестно, хватит ли ему власти и сил для ее выполнения.

Иракские чиновники говорят, что Казими приемлем одинаково, как для США, так и для Ирана, чья борьба за влияние на Ирак превратилась в открытую конфронтацию в прошлом году.

Госсекретарь США Майк Помпео в среду приветствовал формирование правительства и в телефонном разговоре поздравил Казими с вступлением в должность.

Они обсудили «совместную работу, чтобы обеспечить иракскому народу процветание и безопасность, которых он заслуживает», заявил Государственный департамент США.

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