Столетний британский мусульманин собирает средства для нуждающихся ходьбой вокруг сада

100-летний мужчина ходит по кругу в своем саду на востоке Лондона, чтобы собрать средства для жертв коронавируса в Великобритании, Бангладеш и десятках других стран.

Дабируль Ислам Чодри родился 1 января 1920 года в современном Бангладеш и переехал в Лондон для изучения английской литературы в 1957 году.

Вдохновленный Томом Муром, британским ветераном-долгожителем, который привлек внимание всего мира круговыми прогулками по саду, собрав почти 33 миллиона фунтов ($ 41 млн.) для Национальной службы здравоохранения (NHS), у Чодри была цель в 100 кругов, когда он начал свою миссию в апреле 26.

Но Чодри достиг этой цели в течение нескольких дней и теперь продолжает свои садовые круги, чтобы собрать еще больше средств.

При этом, так как сейчас время Рамадана, он еще и постится во время своих прогулок. Пока что он собрал около 75 000 фунтов (92 700 долларов).

Согласно британским правилам карантина, Чодри, как пожилой человек, находится в самоизоляции уже около двух месяцев. В ближайшее время правительство Британии намерено пересмотреть эти правила в сторону возможного послабления.

На своей странице по сбору средств в JustGiving Чодри говорит: «Более полумиллиарда людей окажутся в бедности, если не будут приняты незамедлительные меры. В основном жители Бангладеш и стран третьего мира пострадают больше всего - дети и уязвимые семьи будут страдать от сильного голода».

В общем, мужчине 100 лет, и он мало того, что продолжает держать пост, но еще и каждый день наматывает километры прогулками вокруг дома. И продолжает собирать деньги для нуждающихся. Дай Аллах всем нам дожить до этого возраста и в таком же состоянии духа и тела.

Напомним, что Британия во вторник стала страной с наибольшим количеством смертей от коронавируса в Европе, обогнав Италию. По данным Управления национальной статистики, более 32 000 человек умерли от COVID-19.

В Бангладеш с момента начала эпидемии было зарегистрировано всего 183 случая смерти, но поскольку это одна из самых густонаселенных стран мира, эксперты опасаются усиления вспышки и экономических проблем.