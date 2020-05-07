Египетская армия вошла в десятку сильнейших армий мира

Египет занял 9 место в рейтинге Global Firepower по совокупности военной мощи среди 138 стран мира. Таким образом среди стран мусульманского мира армия Египта оказалась на первом месте.

Индекс Египта в 2020 году составил 0, 1872 (0,0000 считается "идеальным"). Еще в прошлом году самой сильной армией мусульманского мира считалась турецкая. Турция занимала тоже 9 место, но за прошедший год ее индекс практически не изменился и составляет 0, 2098. В тоже время вырос индекс Египта, отодвинув Турцию на 11 место.

Сообщается, что численность армии Египта составила 440 000 военных, резерв — 480 000. В составе авиации - 294 вертолет (включая штурмовые), 215 истребителей, 88 штурмовиков, 59 транспортники и 387 учебных самолетов.

В наземные силы Египта входит 4295 танков, 11 700 бронемашин, 2189 единиц артиллерии, 1139 артустановок и пушек, 1084 ракетных систем.

Флот Египта состоит из 2 авианосцев, 7 фрегатов, 7 корветов, 8 подводных лодок, 31 миноносца, 45 патрульных катеров.

Помимо Египта рейтинг мощи вырос и у нескольких других стран мусульманского мира. В топ-20 армий вошли — Иран (14 место), Пакистан (15), Индонезия (16), Саудовская Аравия (17).

Из стран бывшего СССР помимо очевидной России (2 место), самые сильные армии у Украины (27 место), Узбекистана (52), Беларуси (53), Казахстана (63), Азербайджана (64).

Отметим, что рейтинг Global Firepower учитывает 55 показателей, среди которых количество оружия, военной техники, численность армии, транспортная инфраструктура, военный бюджет и тому подобное.

Согласно отчету Стокгольмского института проблем мира (SIPRI) в 2019 году на все армии мира потратили 1917 млрд долларов или 2,2% мирового ВВП (около 249 долларов на человека).