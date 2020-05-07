Наркотики из Сирии прибывают в Ливию через порт, контролируемый Хафтаром

Триполи

Министр внутренних дел Ливии Фатхи-Пашага обвинил режим Башара Асада в контрабанде наркотиков через Сирию в несколько стран, включая Ливию. Транспортировка запрещенного груза осуществляется, через порты восточного региона Ливии, которые находятся под контролем мятежного генерала Халифы Хафтара.

«Фатхи-Пашага в серии твитов через свой аккаунт в твиттере сказал: «Департаменты финансовой разведки и агентства по контролю над наркотиками понимают, что режим Асада финансирует свою деятельность путем контрабанды наркотиков через сирийскую территорию во многие страны, включая Ливию, через порты восточного региона».

Ополченцы и международные наемники Хафтара, получающие помощь из ряда стран Персидского залива, контролирует эту область, в том числе и некоторые другие области, пока ливийское правительство, которое признано на международном уровне, борется за установление порядка и законности в богатой нефтью стране.

Также Пашага добавил: «12 апреля прошлого года таможенные органы в Порт-Саиде (северо-восточный Египет) конфисковали 4 тонны гашиша на борту судна под названием «Корона EGY», прибывшего из Сирии и направляющегося в ливийский порт Бенгази, контролируемый силами Хафтара.