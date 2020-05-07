Турецкие официальные органы объявили о начале международных рейсов с 12 июня

Детали планов и этапов нормализации туристического движения, разработанных в сотрудничестве между Министерством здравоохранения, Министерством транспорта и инфраструктуры и Министерством сельского хозяйства во главе с Министерством культуры и туризма, определены следующим образом:

Внутренние рейсы начнутся после окончания месяца Рамадан, после проведения праздника Ид-аль-Фитр, а что касается международных рейсов, то они начнутся с 12 июня. Первые рейсы из-за рубежа начнутся из Германии и России.