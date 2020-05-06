Сирийский режим контролирует наркотрафики ?

Амман: Официальный военный источник в Главном командовании Вооруженных сил Иордании заявил, что Восточный военный регион Иордании сумел пресечь попытку провезти большую партию наркотиков через сирийскую границу.

Иорданское информационное агентство (Petra) вчера вечером сообщило, что перевозчики пытались пересечь границу с сирийской территории на иорданскую. Когда против них были применены силы пограничников, они были вынуждены отступить в глубину сирийской территории.

Источник пояснил, что после обыска в этом районе и в брошенной преступниками машине было обнаружено большое количество наркотических веществ. Они были изъяты и переданы в компетентные органы Иордании.

Как известно, Иордания вводит строгие меры безопасности на своей стороне границы с Сирией в свете неопределенности хаоса на другой стороне.