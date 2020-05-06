Россия вышла в пятерку стран по числу зараженных коронавирусом

В России за последние сутки выявлено еще 10 559 заболевших COVID-19, согласно данным оперативного штаба страны по борьбе с заболеванием. Об этом сообщает издание «Настоящее время».

Общее число инфицированных в стране выросло до 165 929 человек, таким образом Россия вплотную приблизилась к Германии и Франции: согласно данным университета Джонса Хопкинса, в Германии 167 тысяч случаев COVID-19, во Франции – почти 170 тысяч.

Число жертв болезни COVID-19 достигло 1537, из них 86 пациентов скончались за последние сутки, 50 из них – в Москве. Поправились и выписаны после перенесенного заболевания уже 21 327 человек, 1462 человека – за последние сутки.

В связи с распространением новой коронавирусной инфекции в российских регионах вводятся новые все более строгие требования.