Большинство украинцев считает, что государство должно активнее поддерживать язык и культуру крымских татар

Больше половины украинцев (52,1%) считает, что государство должно оказывать больше поддержки крымскотатарскому языку и культуре. Об этом свидетельствуют данные опроса Info Sapiens, который заказала «Школа политической аналитики».

Согласно данным опроса, больше всего эту идею поддерживают на западе Украины – 69,7%, тогда как на юге, куда входит и Херсонская область (где проживает много крымских татар), показатель поддержки меньше и равен 42,7%.

Меньше всего сторонников увеличения поддержки крымскотатарского языка и культуры на востоке Украины – 22,4%, хотя подавляющее количество опрошенных не смогли ответить на этот вопрос (25%), или выбрали ответ «и да, и нет» (38,9%).

Опрос проходил с 5 по 24 марта 2020 года. Выборка составляет 1000 человек в возрасте от 16 лет.

Ранее в этом году бывший министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский сообщил, что в 2020 году для жителей Крыма будут запущены онлайн курсы украинского и крымскотатарского языков.