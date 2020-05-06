Ливан запрещает палестинским беженцам возвращаться в страну

Управление общественной безопасности в Бейруте запретило палестинским беженцам, оказавшимся за границей, возвращаться в Ливан, сообщил в понедельник ресурс Al-Watan Voice.

Домашние работники также включены в директиву о запрете.

Персонал авиакомпании «Ближневосточные авиалинии», национальной авиакомпании Ливана, попросили не допускать, чтобы такие беженцы или работники садились на их самолеты, которые доставляют ливанских граждан домой во время пандемии коронавируса. Эти беженцы являются в основном супругами ливанских граждан или их детьми.

По словам издания Sputnik, многим палестинцам, которые готовились к возвращению в Ливан рейсом авиакомпании, сообщили, что их имена теперь исключены из списков регистрации для поездки. Агентство назвало директиву «необоснованной и нелогичной», учитывая, что у них нет альтернативного места назначения.

Ливанское издание «Аль-Ахбар» сообщило об одном палестинском беженце из Ливана, чья мать ливанка, и который сам женат на гражданке Ливана. Сообщается, что сотрудники службы безопасности в аэропорту Дубая сняли его с рейса после того, как было обнаружено, что он сам не является ливанцем.

Напомним, что в Ливане живут сотни тысяч палестинских беженцев, которые вместе с сирийскими беженцами составляют значительную часть ливанского населения. Однако на фоне экономического коллапса, усиленного пандемией коронавируса, Ливан видимо будет стремиться к окончательному решению «беженского вопроса» внутри страны.