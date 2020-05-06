Йемен: хуситы сообщили о первой смерти от COVID-19 на своей территории

Власти северного Йемена, который находится под контролем повстанцев-хуситов подтвердили первый случай заражения новым коронавирусом - сомалийский гражданин был найденным мертвым в гостинице Саны. Между тем международно признанное правительство Хади на юге разрушенной войной страны сообщило о девяти новых случаях заражения.

Йемен, одна из последних стран в мире, которая объявила о своем первом случае заражения 10 апреля, в настоящее время сообщает о 21 случае, включая 3 случая смерти, на территории, находящейся под управлением правительства в Адене, и одном случае, который также был смертельным, в районах под контролем хуситов.

«Мы получили сообщение о ситуации в отеле [в столице Сана] в воскресенье, и группы эпидемиологического расследования немедленно отправились туда, где пострадавший скончался», - сказал хуситский министр здравоохранения Таха аль-Мутаваккиль в интервью телеканалу «Аль-Масира».

По словам министра, у умершего сомалийца были серьезные проблемы с печенью и почками, и у него был положительный результат на новый коронавирус.

Йемен, самая бедная страна на Аравийском полуострове, уже давно является транзитным пунктом для мигрантов и беженцев с Африканского Рога, многие из которых спасаются от голода и насилия и пытаются добраться до Саудовской Аравии и других богатых стран Персидского залива.

При этом сам Йемен страдает от крупнейшего в мире гуманитарного кризиса, вызванного войной между про-саудовской коалицией, стремящейся восстановить правительство Хади, и движением хуситов, которое в конце 2014 года захватило власть на севере страны.