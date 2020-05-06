Сараево: боснийская элита устроила пир во время чумы

В Боснии и Герцеговине разразился нешуточный скандал, из-за того, что в первый же день смягчения карантина в Сараево местная элита решила отпраздновать день рождения известного врача - руководителя одного из хирургических отделений местной больницы - в ресторане гольф-клуба.

Вечеринка, которую журналисты уже назвали «корона-вечеринкой» (korona-dernek), собрала 16 известных людей, среди которых были министр внешней торговли и экономических связей БиГ Сташа Кошарац, сараевский бизнесмен Зияд Блекич, декан факультета ветеринарной медицины местного университета и член Научного органа по мониторингу и анализу коронавирусной ситуации в кантоне Сараево Нихад Фейзич, а также звезды боснийского шоу-бизнеса Халид Бешлич, Хари Варешанович, Шериф Коньевич, Семир Черич Коке и другие представители «высшего общества».

Общественность возможно и не узнала бы про этот пир во время чумы, если бы певица Слаждана Мандич не публиковала бы всю ночь сторис в своем Instagram. Полиция получила сигнал о нарушении, и в ресторан прибыл полицейский патруль. Заведение было сразу же закрыто. Участники празднования, нарушившие все действующие противоэпидемические нормы, которые они же сами и установили, будут оштрафованы на 500 конвертируемых марок (примерно 250 евро). Штраф от 2000 до 10000 ожидает владельца заведения.

В Боснии и Герцеговине по состоянию на 6 мая было зарегистрировано 1946 подтвержденных случаев заражением коронавирусом, а 79 человек умерли.