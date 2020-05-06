Фотографии из Кашмира получили Пулитцеровскую премию

Беспрецедентные репрессии Индии в Кашмире, включавшие в себя с августа комендантский час и отключение телефонных и интернет-услуг, было трудно показать миру.

Но фотографы информационного агентства Associated Press Дар Ясин, Мухтар Хан и Чанни Ананд нашли способы сообщить об этом. Теперь их работа была отмечена престижной Пулитцеровской премией за художественную фотографию 2020 года. Об этом сообщает издание Al-Jazeera.

Имена призеров были объявлены в понедельник.

Из-за пандемии объявление прошло виртуально. Администратор Пулитцеровского совета Дана Канеди объявила победителей из своей гостиной в прямом эфире на YouTube, а не на церемонии в Колумбийском университете в Нью-Йорке.

В заявлении на своем сайте после анонса, Пулитцеровский совет сообщил, что фотографии из Кашмира были отобраны, как «яркие образы жизни» на спорной территории.

Напомним, что Пулитцеровская премя, как правило, считается самым престижным призом, который могут получить журналисты и организации из США.

Трое кашмирских фотографов буквально рисковали своей свободой, а то и жизнью, чтобы сделать свои фотографии. Обходя дорожные заграждения, иногда укрываясь в домах незнакомцев и пряча камеры в овощных мешках, они запечатлели моменты протестов, действий полиции и военизированных формирований, а также повседневную жизнь людей.

Затем они направились в местный аэропорт, чтобы убедить путешественников взять с собой файлы с фотографиями и доставить их в офис AP в индийской столице Дели.

«Это всегда были кошки-мышки», - вспоминал Ясин в понедельник по электронной почте. «Эти вещи сделали нас более решительными, чем когда-либо, чтобы мы никогда не молчали».

Ясин и Хан живут в главном городе Кашмира Сринагар, в то время как Ананд находится в районе Джамму.

Ананд сказал, что из-за награды он потерял дар речи. «Я был шокирован и не мог в это поверить», - говорит он.

Президент и исполнительный директор AP Гари Прюитт сказал, что их работа была «важной и превосходной».

«Благодаря команде в Кашмире мир смог стать свидетелем резкой эскалации долгой борьбы за независимость региона».