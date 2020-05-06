В Ливии силы ПНС штурмуют ключевую авиабазу Аль-Ватия

Войска международно признанного правительства национального согласия Ливии (ПНС) атаковали авиабазу, контролируемую силами мятежного командира Халифы Хафтара.

Операция была начата рано во вторник военнослужащими, верными ПНС в Триполи, которым удалось захватить контроль над основными частями авиабазы Аль-Ватия к юго-западу от столицы, сообщили источники.

Правительственный источник сообщает, что тяжелая артиллерия армии ПНС проложила путь для наземных сил, начавших наступление на базу.

«Вокруг базы происходят столкновения», ​​- сказал источник.

Ливийский телеканал «Аль-Ахрар» процитировал неназванного правительственного военного чиновника, который сказал, что командир хафтаровских сил на авиабазе был убит в ходе операции.

«Командующий силами обороны Аль-Ватия из террористического ополчения Хафтара, Усама Месейк, был убит во время нападения правительственных сил на базу», - сказал он. Пока не удается подтвердить эту информацию из других источников.

Мустафа аль-Маджай, представитель операции «Вулкан гнева», заявил, что база больше не представляет угрозы.



Аль-Маджай сказал, что операция по захвату базы у боевиков ЛНА все еще идет по плану.

Некоторые из наших солдат были убиты в результате воздушного нападения истребителей ОАЭ, которые взлетели с авиабазы Аль-Джуфра», - сказал аль-Маджай.Он не раскрыл число погибших и лишь подчеркнул, что авиабаза Аль-Ватия выведена из строя и боевики Хафтара больше не могут ее использовать.

Ливийские военные ранее нанесли удары по двум транспортным средствам ЛНА.

Военный представитель ПНС Мухаммад Кунуну заявил во вторник, что силы ПНС провели воздушную операцию в районе Гарият, расположенном примерно в 270 километрах к югу от столицы Триполи, уничтожив автомобиль с боевиками и транспортный грузовик.

Аль-Ватия считается ключевой авиабазой в стране и уступает только международному аэропорту Митига. Она была захвачена в августе 2014 года Хафтаром, который использовал ее в качестве своего штаба для западных операций.

Между тем, революционный совет в городе Гат, расположенном в районе Феззан, недалеко от алжирской границы на юго-западе Ливии, объявил, что он отвергает последнюю попытку государственного переворота в столице.

В своем заявлении совет сообщил, что они выступают против попытки Хафтара обойти государство, добавив, что они стоят рядом с законным правительством, чтобы создать гражданское и демократическое государство.

Совет отметил, что заявление, недавно опубликованное группой сторонников Хафтара, не представляет город.

Отряды Хафтара начали операцию в регионе Феццан еще до нападения на Триполи, взяв под свой контроль некоторые районы, включая Шарару и Фил, где расположены огромные запасы нефти.

Аналитики отмечают, что успехи сил ПНС в последнее время крепко связаны с преимуществом в воздухе, которое в свою очередь является результатом турецкого вмешательства в конфликт на стороне законного правительства. Если же правительству удастся захватить базу Аль-Ватия, доминирование в воздухе усилится многократно.

Впрочем, те же эксперты предупреждают, что ЛНА Хафтара останется по-прежнему мощной силой, с которой нужно считаться.

«Способность Хафтара управлять восточной Ливией и власть, которую он имеет над многими племенами в центре страны, не изменится. Скорее, начнется следующий этап гражданской войны», - говорит Джейсон Пак из аналитического центра «Ливийский анализ».

«Хафтар допустил некоторые ошибки, причем некоторые из них даже смешные, но, к сожалению, он будет там, где он будет, пока его здоровье или международная геополитика не изменятся».

Во вторник Турция призвала все силы, поддерживающие Хафтара, «переосмыслить свою позицию и инвестировать» в правительство Ливии.

«Благодаря поддержке Турцией законного правительства Ливии дестабилизирующие и нелегитимные силы Хафтара теряют свои позиции в Ливии. Все те силы, которые поддерживают Хафтара, должны пересмотреть свою позицию и инвестировать в законное правительство ради мира и стабильности», - сообщил Фахреттин Алтун, спикер турецкого президента.