Тайные планы сионистов для лишения палестинцев их земли

Бывший премьер и министр безопасности сионистского оккупационного правительства Эхуд Барак, недавно раскрыл имевшиеся в 2000 году планы Израиля по оккупации Ливана с целью перемещения в Иорданию палестинских беженцев.

Об этом он рассказал в своём интервью радио Тель-Авива и сообщил, что Израиль тогда планировал использовать эту оккупацию для того, чтобы переместить палестинских беженцев из Ливана в Иорданию, где планировал там создание палестинского государства, чтобы «на вечно закрыть палестинскую проблему».

Но этот их глобальный план, по оккупации Ливана, провалился из-за трудностей его реализации и откуда, в итоге, сионисты вынуждены были убраться так и не достигнув заветной цели.