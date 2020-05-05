Где дыра и над кем смеются "русские европейцы"?

Недавно комментаторы в социальных сетях возмутились расистским высказываниям известной журналистки Юлии Латыниной и лидера Либертарианской партии Михаила Светова, сделанным в стриме у последнего. Собеседников развеселило то, что в ведущих международных организациях по правам человека руководящие должности сегодня занимают, видимо, не "белые люди", а выходцы из стран, которые Латынина, подражая Трампу, назвала shithole, что очень смягченно можно перевести на русский как "черные дыры".

Латынина: "...последний раз у меня волосы дыбом вставали, когда я смотрела, кто у нас сейчас возглавляет Гаагский трибунал. Там сейчас главный обвинитель какая-то мусульманская дама из Гамбии (выделено нами, - ГИ), которая все пытается призвать американцев к ответу за зверства, совершенные в Ираке... Мне особенно нравится, когда наши рассуждают: "Гаага все рассудит". Вы видели эту Гаагу? Откройте Википедию, полюбуйтесь.

Светов: "Такая же обстановка в Совете по правам человека ООН состоит".

Латынина: "Да, там по-моему какой-то иорданец заведует правами человека в ООН.

......Посмотрите из каких shithole countries они все сейчас происходят".

https://youtu.be/ZDUh--shehA?t=645

Ну что ж, давайте разберемся, и над кем решили посмеяться два наших "белых европейца", и к кому сегодня больше применимо выражение shithole countries.

Прежде всего, если мы заглянем в Википедию, к которой нам советует обратиться Латынина, чтобы "увидеть эту Гаагу", то обнаружим, что президентом Гаагского трибунала сегодня является не "мусульманская дама из Гамбии", а "мусульманский мужчина из Сомали" - Абдулькави Юсуф. Понятно, что для нашей экспертки по международной политике все мусульмане на одно лицо, но ведь не до такой же степени!

Далее, Википедия как раз расскажет нам о том, что судья Абдулькави Юсуф является доктором международного права, который до своей работы юристом в ООН отучился в университете и институте сперва Женевы, а потом Флоренции и помимо родного сомалийского свободно владеет английским, французским, итальянским и арабским языками.

Википедия действительно дает нам представление о перечне опубликованных научных работ этого судьи на разных языках (https://en.wikipedia.org/wiki/Abdulqawi_Yusuf#Publications). А вот что из той же Википедии можно узнать о публикациях самой Латыниной (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F_%D0%AE%D0%BB%D0%B8%D0%B8_%D0%9B%D0%B0%D1%82%D1%8B%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B9). Как говорится, почувствуйте разницу...

Еще более забавно то, что наши "белые европейцы" решили посмеяться над Зейдом Раадом аль Хусейном (на фото ниже - в центре), главой комиссии ООН по правам человека, которого они назвали "каким-то иорданцем".

"Какой-то иорданец" вообще-то не просто профессор права Университета Пенсильвании. И даже не просто один из инициаторов создания и первый президент Международного Уголовного Суда в 2002 году, который до этого работал в различных миссиях ООН.

Он принц крови одной из наиболее влиятельных династий Ближнего Востока - Хашимитской, первый по очереди наследник пусть и символического, но Иракского престола (вроде Дома Романовых в наши дни) и, кстати, сын шведки из шведского королевского дома Вазы. Перед нами явно представитель, как принято говорить, мировой элиты, причем не новой, финансовой, а старой, аристократической. И вот, сидят два представителя советской образованщины и называют его "каким-то иорданцем".

Кстати, о самой Иордании и о критериях shithole countries. Так, согласно критериям Freedom House Иордания сегодня относится к категории "частично свободных" государств в одном ряду с Украиной, Грузией, Арменией и даже современной Венгрией - членом ЕС. Тогда как РФ включена в категорию "полностью несвободных" стран.

Так где же после этого "дыра" и стоит ли, сидя в такой дыре, навешивать ярлыки на страны с куда более развитыми правовыми, политическими и экономическими системами, кстати, глубоко интегрированные в самый что ни на есть западный мир?