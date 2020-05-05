Крымскую мечеть закидали яйцами в канун Рамадана

В канун наступления священного месяца Рамадан вандалы в аннексированном Крыму закидали тухлыми яйцами мечеть села Копюрликой (Черемисовка) Карасубазарского (Белогорского) района. Об этом сообщает "Авдет".

Сообщается, что первым очевидцем произошедшего акта вандализма стала девушка, которая включает запись эзана в мечети. Она сразу же сообщила об этом имаму мечети и активисту Сейрану Керимову, который живет в соседнем селе.

"Местные активисты недоумевают: Копюрликой – малонаселенное село, и кто бы мог такое сделать, непонятно. Местное славянское население тоже возмутилось и требует найти и наказать виновника, чтобы между местными крымскими татарами и славянами не было конфликта", - говорится в сообщении.

Акт вандализма осудила уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова:

«В конце апреля в оккупированном Крыму совершен акт вандализма против крымскотатарского народа, в результате которого было повреждено мечеть в с. Черемисовка Белогорского района. Особое беспокойство вызывает факт проявления вандализма именно в начале священного для мусульман месяца Рамадан», – говорится в сообщении.

Отмечается, что соответствующие действия являются опасным проявлением разжигания ненависти и агрессии к представителям крымскотатарского народа и могут привести к межконфессиональному противостоянию, что недопустимо.

«Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека осуждает проявление вандализма в отношении религиозных святынь и проявление языка вражды к коренным народам Крымского полуострова», – отметили в Офисе омбудсмена.