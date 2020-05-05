Муфтий Дагестана переболел COVID-19

Муфтий Дагестана Ахмат-хаджи Абдуллаев перенес заболевание COVID-19. Вместе с ним переболела и его семья. Об этом на официальном сайте муфтията сообщила супруга муфтия Айна Гамзатова.

По ее словам, муфтий болел "тяжелее всех в нашей семье".

Как сообщают «Кавказ.Реалии» со ссылкой на источники, близкие к семье муфтия, Абдуллаев до сих пор находится в больнице, но уже идет на поправку. Врачи оценивают его состояние как удовлетворительное.

Айна Гамзатова также попросила меценатов поддержать третью городскую больницу Махачкалы, где от ковида лечилась ее семья. По ее словам, медицинское учреждение не готово лечить больных COVID-19, так как там нет возможности сделать даже компьютерную томографию.

К слову эта больница в народе называется «муфтиятской», так как она была построена на средства благотворителей и представителей муфтията, без участия государства.