Турция: экономика в беде, но люди против обращения к МВФ

Международные резервы турецкого центрального банка истощаются, и лира достигла 20-месячного минимума на фоне коронавирусного кризиса, однако подавляющее большинство граждан Турции не хотят, чтобы Анкара брала кредит у Международного валютного фонда. Об этом дилемме на страницах Middle East Eye пишет турецкий журналист Рагип Сойлу. Мы решили пересказать его статью.

Согласно опросу, проведенному в прошлом месяце, 69,2 процента респондентов заявили, что они выступают против получения кредитной линии от МВФ для смягчения экономических последствий от коронавируса. Опрос проводился институтом исследования экономики Стамбула. В нем приняли участие 1537 человек в 12 турецких провинциях.

Результаты могут стать приятной новостью для президента Реджепа Тайипа Эрдогана, который в последние годы вел кампанию против МВФ, назвав фонд в прошлом году «крупнейшим ростовщиком в мире».

Администрация Эрдогана выплатила окончательный взнос по кредиту МВФ в 2013 году и с тех пор радовалась успеху в достижении финансовой независимости.

Репутация финансового органа, по-видимому, немногим лучше среди турецкого народа: 56 процентов респондентов заявили, что не доверяют МВФ, а 43 процента заявили, что считают, что если Турция возьмет кредит, это будет дороже впоследствии.

Прошлые меры жесткой экономии, на которых настаивал МВФ, сжимавшие турецкий народ посредством сокращения бюджета и приватизации, поспособствовали его плохой репутации.

С негативным взглядом на МВФ согласна и оппозиция. Например, в прошлом году глава оппозиционной кемалистской Республиканской народной партии Кемаль Кылычдароглу назвал экономическую программу правительства «вдохновленной МВФ» в попытке дискредитировать ее.

В Турции также широко распространены самые безумные теории заговора о фонде.

Буквально на выходных популярный экономист Рамазан Куртоглу заявил, что МВФ потребовал от стран Африки к югу от Сахары вакцинировать детей и вживить в них микрочипы. Якобы только в таком случае они получат кредиты.

«Правительство Кении объявило, что подобная вакцинация привела к бесплодию 500 000 женщин в возрасте от 14 до 49 лет», - сказал он. Когда его попросили в Twitter предоставить источник информации, он отказался это сделать.

Тем не менее, многие экономисты бьют тревогу, поскольку экономические условия в стране ухудшаются. МВФ ожидает, что экономика Турции сократится на 5 процентов в этом году из-за пандемии.

Страна имеет 168,5 млрд долларов долговых обязательств в иностранной валюте, в основном принадлежащих частному сектору, со сроком погашения в течение следующих 12 месяцев, а валовые резервы центрального банка составляют около 86 млрд долларов.

Министр экономики Берат Албайрак заявил в воскресном телевизионном интервью, что официальных резервов Турции было достаточно для покрытия долга со сроком погашения в ближайшие месяцы, поскольку у правительства есть лишь 4,4 млрд долларов долга на этот год.

Но Барыш Сойдан, экономист, пишущий для независимого новостного издания T24, считает, что Турции все еще нужно найти способ финансировать долги частного сектора, почти половина из которых принадлежит банкам.

«Это правда, что у МВФ есть ряд недостатков для рядовых людей. Сделка с МВФ может означать меньшее ежегодное повышение заработной платы государственным служащим и минимальной заработной платы», - сказал Сойдан изданию Middle East Eye.

«Однако вы должны оплатить этот долг так или иначе. Либо вы собираетесь получить своп-линию от ФРС, то есть доллары в обмен на турецкую лиру, либо кредит от МВФ. Можно также выбрать наблюдение за банкротством крупного бизнеса из-за нехватки средств. Вот такой выбор»

Министр экономики Албайрак напомнил в интервью, что Турция всегда платила свои долги, даже в разгар финансового кризиса 2018 года. «Наши банки и частный сектор смогли выплатить более 90 процентов своих долгов в прошлом», - сказал он. «Ни у банков, ни у фирм нет краткосрочных открытых валютных позиций».

Однако, по словам Сойдана, коронавирус поставил Турцию в ранее невиданное положение, поскольку сам кризис является беспрецедентным. «На этот раз у вас нет тех доходов, которые были раньше», - добавил он.

В марте количество туристов сократилось на 68% до 718 000 по сравнению с прошлым годом, а турецкий экспорт снизился на 41% до 9 млрд. долларов в апреле. Аналитики ожидают, что туристический сектор понесет огромные потери в течение лета. Турция заработала 34 миллиарда долларов в прошлом году благодаря миллионам туристов, посещающих страну. Теперь этих денег не будет.

В прошлом месяце глава центрального банка Мурат Уйсал заявил, что Турция ищет своп-линии (оглашение между двумя центральными банками разных стран о взаимном обмене валют по фиксированным курсам — прим. ГИ) с другими центральными банками для обеспечения большей ликвидности. В прошлом месяце турецкий чиновник рассказал, что Эрдоган в разговоре с Дональдом Трампом передал запрос на получение своп-линии со стороны Федерального резерва США.

В марте ФРС добавил временные своп-линии центральным банкам Бразилии, Южной Кореи и Мексики, чтобы поддержать финансовые рынки по всему миру в борьбе с коронавирусом. Американские официальные лица говорят, что решение о своп-линии является полностью финансовым, и лишь от ФРС зависит решение о предоставлении такой линии для Турции.

Некоторые турки считают, что кредита МВФ следует избегать, потому что кредит является самым простым способом избежать хронических финансовых проблем без устранения коренных причин этих проблем.

Шевкет Памук, уважаемый историк-экономист, рассказал Haberturk TV, что Турция находится на первом месте в списке стран, которые обращались за помощью к МВФ с момента его основания в 1945 году.

«Я вижу МВФ как костыль. Если мы возьмем кредит, мы выплатим его через пять лет, но через 10 лет мы снова постучим в их двери», - сказал он.

«Турции нужно научиться стоять на своих ногах и самой решать свои структурные проблемы».