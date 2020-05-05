Страны Ближнего Востока начинают ослаблять карантин

Многие страны мира объявили о начале ослабления строгих карантинных мер, которые были введены для сдерживания распространения нового коронавируса.

На Ближнем Востоке также некоторые страны ослабили свои ограничения, включая открытие торговых центров при определенных условиях.

Меры предосторожности, такие как ношение масок и перчаток при сохранении социального дистанцирования, остаются в силе.

Иран

Иран - одна из наиболее пострадавших стран с более чем 6200 официальными смертями - объявил, что он вновь откроет мечети в районах, где нет постоянного роста случаев заболевания.

В воскресенье президент Хасан Рухани заявил, что 132 округа, примерно одна треть административных округов страны, "откроют свои мечети с завтрашнего дня".

«Социальное дистанцирование важнее коллективной молитвы», - продолжил он, утверждая, что Ислам считает безопасность обязательной, а молитва в мечетях лишь «рекомендуется».

Иордания

В воскресенье Иордания сняла все ограничения на экономическую активность в связи с последним ослаблением правил карантина, чтобы помочь запустить экономику, испытывающую нехватку денежных средств.

Министр промышленности и торговли Тарик Хаммури заявил, что предприятия и отрасли теперь смогут возобновить производство.

Общественному транспорту будет разрешено вернуться к нормальной работе при соблюдении правилам техники безопасности. Университеты и школы останутся закрытыми, и будет продолжен ночной комендантский час.

Бахрейн

Бахрейн обязал всех жителей страны носить маски на открытом воздухе, даже после ослабления некоторых ограничений в начале месяца Рамадан.

Ранее было объявлено, что торговые центры и некоторые магазины вновь откроются 9 апреля.

Объединенные Арабские Эмираты

Торговые центры в столице Объединенных Арабских Эмиратов, Абу-Даби, начали открываться для ограниченного числа покупателей.

В субботу три торговых центра в Абу-Даби были открыты с 30-процентной пропускной способностью для клиентов. При этом были приняты меры безопасности, в том числе установка контрольных устройств для измерения температуры.

На следующий день в Шардже тоже открылись торговые центры, салоны красоты и закусочные.

Коммерческие центры будут работать с 12:00 до 21:00 по местному времени, а продовольственные магазины и аптеки будут работать круглосуточно. Покупатели должны всегда носить маски и перчатки.

По сообщению государственного медиа-агентства WAM, членам одной семьи разрешается путешествовать на одном транспортном средстве без штрафов за нарушение ограничения на трех человек, сообщили в полиции Дубая.

Саудовская Аравия

26 апреля власти Саудовской Аравии подтвердили, что оптовым и розничным магазинам будет разрешено возобновить деятельность в течение двухнедельного периода с 29 апреля по 13 мая, в том числе внутри торговых центров и моллов.

Розничные магазины и торговые центры вновь открылись в прошлую среду 29 апреля с 9 утра до 5 вечера по местному времени.

Ливан

В понедельник Ливан разрешил открывать рестораны, но при условии использования лишь 30 процентов своих площадей, чтобы соблюсти социальное дистанцирование.

Но многие владельцы предприятий говорят, что они не будут открываться вновь, потому что они потеряют еще больше денег, если будут работать в условиях таких ограничений, при столь неустойчивой экономике.

Кафе было приказано оставаться закрытыми до июня, наряду с клубами и барами.

Израиль

В воскресенье в Израиле впервые за семь недель частично открылись школы.

По данным министерства образования, 80 процентов школ в Израиле были вновь открыты, но школы в арабских населенных пунктах остаются закрытыми до конца Рамадана.

Турция

В Турции с 11 мая будут открываться парикмахерские, магазины и торговые центры. В ряде провинций отменены ограничения на въезд и выезд. На несколько часов в определенные дни разрешен выход на улицу для молодежи до 20 лет и пожилых людей от 65 лет. Мечети пока в ближайшее время останутся закрытыми.