Судан назначил первого за четверть века посла в США

В понедельник Судан назначил своего первого за почти четверть века посла в США, чтобы нормализовать отношения после десятилетий антагонизма. Об этом заявил министр иностранных дел Судана.

Обе страны обязались улучшить отношения после свержения Омара аль-Башира год назад.

Министерство иностранных дел Судана заявило, что выбрало послом в Вашингтоне опытного дипломата Нуреддина Сати, и что власти США одобрили его назначение. Госдеп США пока никак не прокомментировал это сообщение.

Напомним, что в течение почти четверти века обе страны назначали лишь временных поверенных в делах, для управления своими посольствами в Вашингтоне и Хартуме.

В декабре госсекретарь США Майк Помпео заявил, что две страны обменяются послами.

Правительство США добавило Судан в свой список государств-спонсоров терроризма в 1993 году, в связи с утверждениями о том, что правительство Башира поддерживает террористические группы. Это создало немалые проблемы для Судана, так как перекрыло ему возможность облегчить бремя задолженности и финансирование со стороны Международного валютного фонда и Всемирного банка.

В прошлом году высокопоставленный чиновник Госдепартамента заявил, что США могут исключить Судан из этого списка, но прежде всего такой шаг должен ратифицировать Конгресс США.