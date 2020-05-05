Харам аш-Шариф в Иерусалиме закрыт для мусульман и евреев

В результате пандемии коронавируса один из величайших источников трений на Ближнем Востоке неожиданно оказался в редком состоянии спокойствия. Весь Харам аш-Шариф (Храмовая гора) оказался закрыт как для посетителей, как для молящихся, так и туристов, и теперь, когда он опустел, столкновения, которые постоянно изводили священное место, тоже практически исчезли.

Издание Al-Monitor пишет о том, как обеспокоенный Израиль пристально следит за событиями на Храмовой горе с тех пор, как в регионе разразилась эпидемия. Один источник в полиции сообщил на условиях анонимности, что серьезные опасения по поводу массовых собраний на месте были выражены на встречах за закрытыми дверями. Он утверждает, что местные мусульмане игнорировали директивы израильского министерства здравоохранения, и сотни и даже тысячи людей собирались, чтобы молиться в мечетях и около них. Опасение заключалось в том, что это приведет к вспышке коронавируса в Восточном Иерусалиме, которая вскоре распространится на остальную часть города.

Хотя Израиль обратился к руководителям вакфа, исламского религиозного фонда, управляющего местом, чтобы принять предупредительные меры, серьезное сотрудничество изначально не задалось. Затем, 15 марта, вакф неожиданно объявил, что территория Харам аш-Шариф будет закрыта для посетителей, чтобы предотвратить распространение вируса, вызывающего COVID-19. В то же время израильская полиция объявила, что по той же причине запретила евреям посещать это место.

Еврейские активисты, которые регулярно посещают это место, чтобы показать свое присутствие, теперь утверждают, что они были «проданы» в рамках соглашения между премьер-министром Биньямином Нетаньяху и королем Иордании Абдуллахом. По их мнению, достигнутая сделка запретила евреям подниматься на Храмовую гору в обмен на то, чтобы это место было закрыто для мусульман. По словам Тома Ниссани, председателя группы «Студенты за Храмовую гору»: «Нетаньяху продал нас как часть сделки с Абдуллахом». Он сказал, что Израиль в настоящее время не позволяет горстке евреев посетить это место, хотя еврейские группы следуют всем правилам. И все это было в обмен на запрет на массовые собрания мусульман для предотвращения массового заражения. Он обвиняет Израиль в том, что тот расплачивается с палестинцами, ограничивая там движение евреев, «чтобы спасти мусульман от самих себя». Он добавил: «Что делает ситуацию еще хуже, так это то, что вакф контролирует, кто попадает в этот район, хотя он предположительно закрыт. Сотни мусульман, замаскированных под рабочих, ежедневно посещают это место и проводят молитвы, не предпринимая никаких мер предосторожности. Между тем евреям отказано в доступе. Это абсурд».

«Харам аш-Шариф был закрыт уже почти полтора месяца», - говорит Мухаммад Бадран из иерусалимского района Сильван. «По телевидению транслируются прямые молитвы. Хотя это правда, что люди, связанные с местом, могут посещать его при наличии специальных разрешений от вакфа, обычные люди не могут туда зайти». На вопрос о предполагаемой сделке между Израилем и Иорданией Бадран ответил, что такая сделка была необходима. «Если вы говорите мусульманам, что они не могут подняться на Храмовую гору, потому что это опасно, почему евреям разрешено идти туда? Вот почему они сразу же ответили: «Если мы не сможем подняться, вы тоже не сможете подняться», - отметил он.

За последние несколько дней члены группы Ниссани организовали несколько демонстраций возле Храмовой горы, с требованием, чтобы евреи получили доступ к этому месту. Вакф, похоже, внимательно следит за этими событиями в Израиле, о чем свидетельствует его суровый ответ на этой неделе. Директор мечети Аль-Акса Омар аль-Кисвани направил Израилю послание с угрозой, что, если ворота Муграби будут открыты для еврейских посетителей, вакф откроет все ворота для мусульман, и тогда Израиль будет нести полную ответственность за ущерб общественному здравоохранению.

Ниссани обеспокоен предполагаемым прецедентом, запрещающим евреям доступ к священному месту. «Действуя незаметно, без публичного обсуждения, правительство Израиля приняло жестокое решение запретить евреям доступ к Храмовой горе, чтобы угодить вакфу», - сказал он. «Коронавирус - это просто оправдание. После принятия незаконного решения об отказе евреям в проведении религиозных ритуалов на месте правительство теперь запрещает евреям совершать там паломничество по разным причинам. Нетаньяху не заботит Храмовая гора, и он не контролирует место. Оно на самом деле контролируется иорданцами. Какая ирония в том, что, когда Израилю исполняется 72 года независимости [29 апреля], оказывается, что он на самом деле не контролирует место на своей земле».

В общем, перефразируя еврейских же анекдот про Рабиновича, читающего антисемитскую прессу, если вы устали от депрессии в исламских новостях из Палестины, почитайте еврейскую сторону о том как у них «все пропало», а Иерусалимом рулят палестинцы с иорданцами.