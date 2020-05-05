Бой в Кашмире: погибли 5 индийских силовиков и 2 мусульманских повстанца

В воскресенье в контролируемом Индией Кашмире были убиты пять индуских силовиков и два мусульманских повстанца, когда индийские военные ворвались в дом, где повстанцы якобы держали заложников.

Индийское армейское подразделение в составе пяти человек вошло в дом в северо-западной части Хандвары поздно вечером в субботу и «успешно освободило мирных жителей», говорится в заявлении индийской армии.

Индийские военные попали под обстрел из дома, и в результате перестрелки погибли два мусульманских повстанца и все члены индийского армейского подразделения.

Сообщения военных не указывают никаких деталей относительно того, сколько гражданских лиц было спасено, и зачем кашмирские повстанцы вообще брали их в заложники. Ни одна повстанческая группа не прокомментировала эту новости, и никто не подтвердил захват каких-либо заложников.

По словам индийских силовиков, в бою погибли армейский полковник и майор вместе с полицейским и двумя солдатами. После этого было вызвано подкрепление спецназа, те застрелили двух повстанцев, но двум другим удалось скрыться.

Между тем, по меньшей мере восемь мирных жителей, в том числе трое маленьких детей и подросток, были ранены в воскресенье в результате взрыва, всего в нескольких километрах от места субботней перестрелки. Полиция расследует причину взрыва.

В последние месяцы Индия активизировала свои операции по борьбе с мусульманскими повстанцами на всей территории Кашмира, несмотря на введенный локдаун для борьбы с пандемией коронавируса. Повстанцы, борющиеся с индийским правлением, не прекратили свои атаки на силовиков и их информаторов.

В течение последних нескольких месяцев также почти ежедневно шли боевые действия на пересеченной и гористой, сильно милитаризованной границе, которая разделяет Кашмир между Индией и Пакистаном.

В пятницу два индийских солдата погибли в таких пограничных стычках. В среду в ходе очередного боя были убиты пакистанский солдат и трое мирных жителей по обе стороны Кашмира.

Напомним, что Индия и Пакистан претендуют на весь Кашмир. Большинство кашмирцев поддерживают дело повстанцев, и хотят видеть либо объединении территории под властью Пакистана, либо создание независимой мусульманской страны. Многие кашмирцы участвуют в уличных гражданских акциях протеста против правления Индии.

Повстанцы борются с индийским контролем с 1989 года. Индия обвиняет Пакистан в вооружении и подготовке боевиков, однако Пакистан это отрицает. За годы восстания погибли почти 70 000 человек.