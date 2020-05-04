Ряд стран пытаются спасти своего ставленника Халифу Хафтара

На днях, самолет военно-морских сил США совершил разведывательный полет вдоль побережья Ливии неподалеку от Триполи, где располагается законное правительство Ливии.

Американский разведывательный самолет взлетел с авиабазы с одного из греческих островов, где располагается крупная военно-морская база НАТО и облетел.

Как известно, не смотря на заключенное в Москве перемирие, боевики так называемого генерала Халифы Хафтара, который покинул Москву не дав ответа, продолжили жестокие обстрелы столицы Триполи и регулярные нападения на позиции правительственных сил.

В ответ на эти преступления, вооруженные силы правительства национального согласия (ПНС) Файеза Сарраджа, начали успешное наступление на силы мятежников, освободив при этом ряд прибрежных городов и нанеся существенный урон силам боевиков, среди которых много наемников из различных стран, поддерживающих мятежного генерала ради ливийской нефти.

Понеся значительные территориальные и военные потери, генерал Хафтар вынужден был запросить перемирие, якобы, на период священного для мусульман месяца Рамадан, хотя ранее он категорический отказывался соблюдать прекращение огня.

В настоящее время, правительство Сарраджа завило, что не намерено отвечать на призывы о перемирии, так как это всего лишь уловка для сохранения остатков территорий, которые еще остаются под контролем мятежников и их международных наемников.

Как мы и сообщили ранее, несмотря на продолжающуюся пандемию коронавируса, ливийское правительство продолжает успешно наступать на боевиков Хафтара, уничтожая его оружейные склады и нефтяные танкера, а также с каждым днем ​​получая все большую поддержку от местных общин. Так, жители юго-западной Сабхи сообщили о прекращении поддержки Хафтара, и объявили о своей полной поддержке законного ливийского правительства Файеза Сарраджа в Триполи, как и военный совет города Мурзук, также объявил о своей поддержке ПНС.

Также ПНС буквально в пятницу взяло под свой контроль два фронта юге столицы Триполи. «Наши силы добились прогресса на фронтах Машру и Халлатат и взяли под контроль большую территорию», - заявил представитель операции Мустафа аль-Маджай, добавив, что они также взяли лагерь Хамза на юге Триполи.

По информации ряда изданий, в свете успешных боевых операции законного ливийского правительства против наемников мятежного генерала Хафтара, на днях объявившего себя единоличным правителем Ливии, ряд западных стран, заинтересованные в ливийских недрах, пытаются спасти своего ставленника от полного разгрома.

В свою очередь Саррадж в воскресенье выступил перед многочисленными сторонниками и журналистами в ливийской столице Триполи. Он призвал к проведению всеобщей межливийской конференции для выработки дорожной карты по выходу страны из нынешнего кризиса