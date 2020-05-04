Турецкая армия продолжает уничтожение курдских террористов

На фото: тренировки боевиков в одном из лагерей

По сообщениям турецких СМИ, террористы из прокоммунистической Рабочей Партии Курдистана (РПК) в ходе столкновения убили двоих и ранили четверых турецких солдат.

По заявлению МВД Турции, в ходе контртеррористической операции в восточной турецкой провинции погибли два турецких солдата и еще четверо были ранены. При этом, турецкие силовики сообщают, что операции против боевиков будет продолжаться, не смотря на потери.

Как известно, РПК, которая имеет в горных приграничных районах свои подготовительные лагеря боевиков, среди которых не мало женщин, в Турции включена в список террористических организаций.

Операции турецких правоохранительных органов против них, как и удары по их базам силами ВВС Турции проводятся регулярно. Так турецкие ВВС, нанеся удар по одной из таких баз, уничтожили восемь боевиков.