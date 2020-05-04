Россия: медицинская катастрофа как результат продолжающейся политики

По состоянию на утро 4 мая число выявленных носителей коронавируса в РФ превысило 145 тысяч человек, причем за сутки их стало больше на 10 581. Официально умерших от вируса в РФ - 1356.

Даже, если судить по этим данным, окажется, что Россия вышла на лидирующие в мире позиции (ну, хоть в чем-то!) по темпам заражения коронавирусом (+166% за последнюю неделю и +315% за последние две недели), уступая только Перу и Мексике.

Для наших читателей особенно печально будет то, что среди эпицентров пандемии мусульманские регионы РФ. В частности, резкий всплеск выявленных заражений зафиксирован в Дагестане (свыше 1,5 тысяч), а в Ингушетии один из самых высоких показателей по смертям от коронавируса (2,83%).

Явно не стоит верить официальной статистике об относительно низком показателе смертей в целом по РФ. Так, жители села Гергебиль в Дагестане в своем обращении к властям сообщают, что заражены 90% его населения и такого количества смертей там никогда не видели. Как минимум в селах Тебекмахи и Гурбуки дело обстоит таким же образом.

Масса людей сообщает о том, что их близким, умершим от пневмонии или других болезней с признаками вирусных, не ставится диагноз коронавирус. При этом в некоторых случаях, например, на Урале таких умерших заставляют кремировать, прекрасно понимая причину смертей.

Не выдерживает нагрузок и система здравоохранения. Показателен случай, произошедший в Воронеже с врачом Новоусманской районной больницы Александром Шулеповым. 23 апреля он записал видеообращение о том, что врачам не хватает элементарных средств защиты, а уже в ночь с 1 на 2 мая "выпал" со второго этажа этой больницы и находится сейчас в критическом состоянии в реанимации с переломом черепа.

Не выдержала психика или решили заставить замолчать? Точно неизвестно, но зато известно, что о предколлапсном состоянии системы здравоохранения во многих местах сейчас пишут многие медики. А стоит ли этому удивляться, если с 2017 года их численность сократилась на 42% и всего на огромную страну медработников сегодня осталось только 268 тысяч? При этом разнообразных силовиков в стране насчитывается под 3 миллиона, то есть в 10 раз больше.

Тем временем, несмотря на отмену наземного парада по случаю 9 мая (в Беларуси собираются проводить и его, сгоняя сейчас военнослужащих на репетиции), 210 самолетов и вертолетов собираются принять участие в воздушном параде победы Москвы.

Кто, почему, для кого и какой ценой победил в 1945 году - это отдельная история, но по крайней мере тогда праздновали уже после того, как победили, до этого действуя по принципу "все для фронта, все для победы". Нынешние же правители праздновать собираются, когда новая война со смертельной угрозой только в разгаре, причем, благодаря их политике страна и ее жители ее пока проигрывают.