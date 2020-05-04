Таджикистан сообщил о первых умерших от коронавируса

Власти Таджикистана 2 мая сообщили о первых двух случаях смерти от коронавирусной инфекции. Об этом информирует "Радио Озоди".

Информацию об этом озвучили вечером на государственном телевидении. Никаких дополнительных подробностей об умерших власти не предоставили. Между тем жители пишут в социальных сетях, что эти детали очень важны, так как границы закрыты со второй половины марта, а власти до 30 апреля вообще отрицали существование коронавируса в стране, описывая эпидемиологическую ситуацию как «относительно спокойную».

По официальным данным, число инфицированных COVID-19 достигло в стране 76 человек.

Несмотря на долгое отрицание со стороны государства, существует информация, что в стране за четыре месяца умерли 95 человек, больных пневмонией, что на 42 смерти больше, чем за аналогичный период 2019 года.

Напомним, что первые случаи заражения коронавирусом в Таджикистане подтвердили 30 апреля.

Республиканский штаб по борьбе с COVID-19 с учетом ситуации поручил усилить меры по борьбе с этим заболеванием и предотвратить распространение вируса. Отныне все граждане обязаны выходить из дома с защитными масками. Для студентов I, II, III курсов с 4 мая объявлены летние каникулы, летняя сессия студентов будет подведена по результатам первого и второго рейтингов. Для выпускников вузов экзамены состоятся до 15 мая.

Школьники общеобразовательных школ отправлены на внеплановые каникулы с 27 апреля по 10 мая.

С 30 апреля закрыты все непродовольственные рынки в стране.