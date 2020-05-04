Босния не впустила в страну российских военных медиков

Российская помощь Италии, страдающей от сильной вспышки пандемии, стала ярким пропагандистским ходом. Не важно даже, что по сообщениям итальянской прессы, 80% российских поставок оказались абсолютно бесполезными в борьбе с коронавирусом. Вид российской военной техники, передвигающейся по территории страны-члена НАТО, греет душу имперским патриотам в это непростое время.

Правда, этот вид отнюдь не радует самих итальянцев, которые недоумевают, почему помощью Италии занимается министерство обороны РФ, а не министерство здравоохранения. И главный вопрос — насколько это все действительно бескорыстно? Еще в марте посол России в Италии Сергей Разов категорически опроверг мнение о том, что Россия потребует от Италии «оплатить счет». «Как вы представляете себе такое требование со стороны России?» — цитирует его «РИА Новости». По словам Разова, «оказанная Италии бескорыстная помощь не предмет торга».

Но вот уже несколько дней назад стало известно о том, что счет итальянцам все таки пришел. Глава комиссии по иностранным делам Сената Италии Вито Петрочелли получил письмо от своего коллеги из Госдумы РФ Леонида Слуцкого с просьбой снять санкции с России в связи с поставкой гумпомощи Италии.

Об этом сообщает итальянское издание Linkiesta.

Письмо датировано 27 апреля. В нем Слуцкий просит своего итальянского коллегу "сообщить об этом документе итальянским сенаторам" и надавить на Брюссель для снятия санкций.

На этом фоне совершенно не удивительной выглядит новость о том, что другие страны считают российскую помощь опаснее коронавируса. Так министерство безопасности Боснии и Герцеговины отказалось впустить в страну группу российских военных медиков. Об этом сообщается на сайте министерства.

Сообщается, что российская группа состояла из 24 медиков и пяти специализированных автомобилей. Россияне планировали провести дезинфекцию в городе Мостар по просьбе одного из председателей Президиума Боснии и Герцеговины, хорвата Драгана Човича.

Министерство безопасности сообщило, что въезд в страну россиян должен быть одобрен коллективным решением Президиума, так как речь идет о военном подразделении. Пограничная полиция не пропустила конвой из РФ в страну.

Ранее Россия уже доставляла самолетами медицинскую помощь в БиГ. Но сейчас боснийцы решили, что это видимо тот случай, когда верно высказывание про «данайцев, дары приносящих».