Израиль временно открыл свои границы для палестинских рабочих

Израиль вновь открыл несколько контрольно-пропускных пунктов на границе с Западным берегом, после заключения соглашения с Палестинской администрацией. Это позволяет тысячам палестинцев на оккупированном Западном берегу, ищущим возможности трудоустройства, вернуться на работу, несмотря на опасения, что они могут заразиться коронавирусом.

В ходе двухдневного открытия, которое, как ожидается, продлится до понедельника, около 40 000 палестинцев попадут на работу, в основном в сфере строительства и сельского хозяйства.

Этот шаг связан с ослаблением ограничений, которые были введены для борьбы с распространением нового коронавируса в Израиле. В Израиле на сегодняшний день выявлено 19 193 случая заражения, из них 230 человек умерли.

Между тем, ПА, возглавляемая Махмудом Аббасом, выявила около 353 случаев заражения, многие из которых, как полагали, были рабочими, которые трудятся в Израиле.

В соответствии с соглашением, рабочие останутся в Израиле «как минимум на три недели». Это отличается от привычной практики, когда рабочие каждый день приезжают на работу и потом уезжают домой. Сейчас такое передвижение людей может привести к распространению вируса, поэтому было решено, что рабочие будут проживать в Израиле.

Для Палестинской администрации это решение оказалось непростым. С одной стороны около двух третей случаев заражений в Палестине — это рабочие и из близкие. А с другой стороны речь идет о сегменте палестинского общества, который ежегодно приносит около 2,5 млрд. долларов дохода ослабленной экономике ПА.

С начала марта ПА закрыла школы, университеты и ввела чрезвычайное положение, чтобы обеспечить наблюдение за физическим дистанцированием - это также привело к почти полной остановке движения.

До 20 процентов занятых палестинцев работают в Израиле и в незаконных еврейских поселениях, построенных на оккупированной палестинской земле.

Там они зарабатывают больше, чем они могли бы заработать на Западном берегу, где уровень безработицы колеблется на уровне около 30 процентов — этот показатель остается одним из самых высоких в мире.

Многие вынуждены зарабатывать на жизнь таким образом, так как многолетняя оккупация Израилем Западного берега не позволяет палестинцам контролировать свои ресурсы.

Несмотря на опасности, связанные с этой пандемией, многие палестинцы по-прежнему предпочитают рисковать своей жизнью из-за заработной платы в особенно трудное для финансов время.

В прошлом месяце частных работодателей обвиняли в том, что они просто вывезли палестинских рабочих, у которых были обнаружены симптомы COVID-19, за пределы КПП. Там они ждали, чтобы их забрали палестинские машины скорой помощи.

Этот шаг подвергся критике со стороны правозащитных групп, которые обвинили израильские власти в неспособности обеспечить безопасность рабочих.