Как Иордания взяла под контроль пандемию COVID-19

В Иордании спустя шесть недель строго карантина жизнь начинает возвращаться к чему-то, похожему на норму. Новые случаи заболевания ковидом резко упали, система здравоохранения далека от коллапса, и поэтому правительство начинает ослаблять карантинные меры.

Цифры, которые побудили Иорданию ослабить карантин, говорят сами за себя. На утро сегодняшнего дня имеются всего 460 выявленных случаев, 367 полных выздоровлений, 9 смертей. При этом последние два дня случаев выявления зараженных нет вовсе.

Иордания также проводит до 3000 выборочных тестов в день, а также систематически проверяет тех, у кого есть симптомы, или кто контактировал с подтвержденными больными.

Несмотря на то, что министр здравоохранения Саад аль-Джабер предупредил на прошлой неделе, что «более сильная вторая волна может вернуться», Иордания создала уникальную модель, которая позволила королевству быстро погасить вспышку эпидемии еще на ранней стадии, и соответственно возобновить нормальную жизнь быстрее, чем многие другие.

По мнению многих экспертов, низкие цифры заболевших в королевстве обусловлены скорейшим принятием строгих мер по предотвращению распространения коронавируса - меры, которые были предприняты гораздо быстрее, чем в других странах региона и в других странах мира.

«Время было ключевым для нас», - говорит Бассам Хиджави, эпидемиолог и член комитета, который возглавляет борьбу Иордании с пандемией коронавируса.

Правительство мобилизовало этот комитет уже к концу января, когда коронавирус стал распространяться в Китае.

Комитет, состоящий из медицинских работников и правительственных чиновников, 26 января разработал несколько протоколов, касающихся борьбы с эпидемией, примерно за пять недель до того, как Иордания зарегистрировала свой первый случай заболевания 2 марта.

Министерство здравоохранения также разработало планы по подготовке к возможному высокому уровню эпидемии, установило протоколы лечения и определило больницы для лечения инфицированных людей.

Король также дал указание правительству принять закон о национальной обороне, в соответствии с которым в стране были введены чрезвычайные военные законы, а вооруженные силы были развернуты для обеспечения соблюдения общенационального комендантского часа.

Между тем тысячи репатриированных иорданцев были помещены в карантин на 14 дней в отелях вблизи Мертвого моря и в Аммане.

Первоначально карантин в Иордании следовал методу проб и ошибок, поскольку страна пыталась приспособить ответ, который позволил бы ее гражданам удовлетворять все свои основные потребности, но при этом изолировать выявленные случаи в королевстве, где 95 процентов людей из общего населения в 10 миллионов человек живет лишь на 5 процентах доступной земли.

Иордания впервые объявила частичный комендантский час 17 марта, когда узнала, что зараженный гражданин, прибывший из Испании, посетил свадьбу из 400 человек. Как говорят эксперты, Иордания с самого начала пыталась не «выравнивать кривую», а раздавить ее.

Правительство немедленно применило чрезвычайные меры - объявило частичный комендантский час, закрыло школы и университеты, коммерческие офисы и второстепенные государственные службы, оставив открытыми только продуктовые магазины, пекарни, мясные лавки и аптеки.

Впервые все иорданские службы — гражданские, военные, спецслужбы — регулярно собирались за одним столом чтобы в координации с королевским двором бороться с пандемией.

Однако через несколько дней, когда общественность не смогла соблюдать частичный комендантский час, правительство усилило меры. 20 марта они объявили о полной общенациональной изоляции, запретив людям вообще покидать свои дома.

Все рестораны и магазины были закрыты, никакие службы доставки, фермы или фабрики не могли работать. Военные были развернуты на улицах; провинции и города были отрезаны друг от друга.

Нарушителям грозит год тюрьмы.

Самые обычные бытовые задачи вызывали дилемму: могут ли люди выносить мусор? Что делать, если требуется неотложная медицинская помощь? Как граждане могут получать зарплату? Что насчет поденщиков?

Правительство каждую ночь размещало группу министров по национальному телевидению, чтобы задавать вопросы. Сначала они спотыкались, отвечая даже на основные проблемы, возникшие у обеспокоенных людей, чья жизнь внезапно была приостановлена, и которых быстро заканчивались основные товары.

Программы по доставке хлеба автобусом дала осечку, потому что такие автобусы встречали сотни людей, которые толпились, толкались и даже дрались друг с другом. Между тем, многие города и районы вообще не видели поставок хлеба.

Правительство выбрало средний путь: разрешили открыться небольшим продуктовым магазинам и аптекам. Людям разрешили ходить в продуктовые магазины по соседству и покупать товары между 10 и 18 часами до того, как раздавались сирены и начинался ночной комендантский час.

В первые дни граждане были вынуждены часами выстаивать очереди, чтобы попасть в тесные магазинчики, где было трудно дистанцироваться друг от друга. Мясо и птицу иногда было невозможно купить, в то время как распределение овощей было просто плохим.

Частный сектор выражал разочарование по поводу неясных и меняющихся правил.

Но потом что-то случилось: на улицах, на рынках и внутри иорданских семей сформировался ритм.

И внезапно меры оказались эффективными. Когда ежедневные случаи Covid-19 начали опускаться до однозначных цифр, ночные правительственные пресс-конференции стали скорее успокаивающими, чем запутанными. Люди начали понимать зачем оказались нужны комендантский час и строгие меры.

Между тем, правительство приняло десятки решений, начиная с санитарных правил на бойнях и заканчивая обязательством работодателей выплачивать часть заработной платы работникам и развертыванием мобильных банкоматов.

«Правительство в первые несколько недель получило серьезное общественное доверие и поддержку благодаря своим мерам в области здравоохранения, прозрачности и преодолению социальных последствий пандемии путем увеличения пожертвований и финансовой помощи», - говорит Урайб Рантави, директор аналитического центра "Аль-Кудс".

«Сегодня иорданцы по-прежнему полагаются на ночные правительственные пресс-конференции для получения новостей и информации об этой пандемии. Это впечатляющая история успеха».

До сих пор истинным ключом к подходу Иордании было повторное и случайное тестирование, отслеживание случаев и небольшие локализованные «карантины».

Службы безопасности помещали в карантин целые жилые дома или кварталы на нескольких недель, если там возникало множество случаев.

Все люди, которые общались с подтвержденными больными, были проверены несколько раз в течение двух недель; мухафазы (провинции) отрезались друг от друга, что позволило провести случайное тестирование как эффективный показатель вспышки.

В настоящее время в Иордании открываются салоны красоты, специализированные магазины, стоматологические клиники, юридические фирмы и некоторые суды, и половина королевства может вернуться на дорогу - при условии соблюдения социальных мер и мер здравоохранения.



Хотя усилия правительства по обеспечению безопасности окупаются, Хиджави предостерегает от общего ослабления превентивных мер, чтобы избежать второй волны в то время, когда значительная часть региона и мира все еще находится посреди пандемии.

Мутаз Дебеи - старший научный сотрудник, работающий над разработкой различных математических моделей для прогнозирования поведения пандемии. Он говорит, что «индекс строгости» - показатель, который измеряет серьезность реакции правительства на кризис — достиг в Иордании 80 процентов в середине марта, а затем 100 процентов неделей спустя.

По словам Дебеи Иордания это очевидный пример того, как жесткие меры работают. Тем не менее, всем понятно, что жесткие меры невозможно продолжать долгое время, а волна непредсказуемой пандемии может вернуться. Поэтому сейчас правительство Иордании также значительно расширяет свою программу тестирования на коронавирус, которая описывается Всемирной организацией здравоохранения как лучший способ замедлить прогресс пандемии.