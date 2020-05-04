В Нигерии арестовали атеиста за оскорбление Пророка

Полиция нигерийского штата Кадуна арестовала атеиста Мубарака Балу за публикацию в Facebook, в которой он якобы оскорблял пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и да приветствует.

Арест Балы в его жилище в Кадуне последовал за петицией группы юристов, направленной комиссару полиции в штате Кано, для привлечения его к ответственности за «подстрекательские комментарии».

Петиция гласит: «Мы подаем эту жалобу на Мубарака Балу из Лайин Масалласин Билай, район Каркасара, Кано.

«Упомянутый Мубарак родился и вырос как мусульманин, но по своей личной причине решил оставить Ислам ради атеизма где-то в 2014 году и с тех пор пишет на своей странице в Facebook материалы, которые являются провокационными и раздражающими мусульман».

Также на Change.org появилась петиция под названием «Учетная запись Мубарака Балы в Facebook должна быть закрыта». Всего за несколько дней ее подписали десятки тысяч человек.

Ожидается, что Бала будет преследоваться за богохульство по шариатскому уголовному кодексу.

Последняя запись на странице атеиста гласит: «На самом деле, у вас нет жизни после этой. Вы были мертвы раньше, задолго до того, как родились, и будет мертвы миллиарды лет после смерти».

Страница его посвящена высмеиванию религии, причем не только Ислама, но и христианства.

Сообщается, что в 2014 году 29-летний Бала был насильственно отправлен в психиатрическую больницу в Кано, когда он отказался от Ислама.

Хотя семья Балы считала его сумасшедшим, его признали вменяемым и он позже был выписан из психиатрической больницы.

В общем, в Нигерии назревает новое дело, которое видимо скоро подхватят либеральные правозащитники и секуляристы, как очередной фронт борьбы за «свободу совести». А Мубарак Бала еще может получить убежище в какой-нибудь стране вроде Канады.