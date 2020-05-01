"Победители ИГИЛ" не справляются без "пиндосов"

За военно-политическими событиями в Ливии и относительным затишьем в Сирии незамеченной осталась одна немаловажная новость.

Так, спецпосланник президента США в Сирии Джеймс Джефри вчера заявил, что российские военные силы и режим Асада не справляются с борьбой против ИГИЛ* на контролируемых ими территориях, призвав их к взаимодействию по данному вопросу.

Джефри сообщил, что в то время, как вооруженные путинисты и асадиты направляют свои военные усилия на борьбу с анклавом сирийских повстанцев в Идлибе у них под носом происходит активизация группы, которая давно была разгромлена - на словах.

В первую очередь это касается пустыни Бадия, где по словам Джефри, ИГИЛ "укрепляет свои позиции, атакует даже города и по крайней мере короткое время удерживает территории".

Джефри сказал, что США готовы оказать российским и асадитским силам содействие в борьбе с ИГИЛ, однако, обуславливают эффективность такой борьбы правильной расстановкой приоритетов. В частности, американский посланник заявил, что несмотря на временное перемирие для асадитского режима и его союзников приоритетом остается захват Идлиба, куда они стягивают основные силы и где в любой момент можно ожидать новой активизации боевых действий.

Представитель Белого дома предостерег от таких необдуманных шагов и призвал вместо этого к решению проблемы Идлиба в рамках политического урегулирования сирийского конфликта.

Ну а мы в этой связи напомним, что несмотря на всю риторику о борьбе с ИГИЛ как главной целью российского военного вторжения в Сирию, в реальности борьба с ним никогда не была приоритетом Дамаска и Москвы. Годами они прекрасно мирно сосуществовали на линиях прямого соприкосновения, обеспечивая друг другу надежный тыл для борьбы с главным врагом обеих сторон - сирийскими повстанцами.

И уж тем более ничего кроме смеха не вызывают заявления Кремля и его пропагандистов о том, что это путинская Россия главным образом разгромила ИГИЛ. Не надо быть военным экспертом, чтобы понимать, что решающий вклад в разгром ее сил внесла т.н. Международная коалиция, а фактически США с их эффективными разведкой, спутниковым слежением, авиацией и прокси на земле - правительственной армией в Ираке и YPG/SDF в Сирии. Что касается асадитско-российско-иранских сил, перешедших в наступление на силы ИГИЛ после их разгрома Коалицией, то даже это они делали благодаря американскому SENTCOMу, точечные авиационные удары которого блокировали в этот момент эффективное маневрирование игиловцев, с которым до этого ничего не могли сделать их противники.

Больше того, как видно, даже получив благодаря американцам контроль над этими территориями, Москва и Дамаск не способны эффективно сдерживать силу, которая считается главной угрозой для международного сообщества. Вместо этого, как они это делали все время, они концентрируют свои усилия на разгроме сил сопротивления суннитского большинства Сирии.