Таджикистан впервые подтвердил случаи заражения коронавирусом

Таджикистан официально перестал быть страной, в которой до сих пор не выявили коронавирус. Вчера Душанбе объявил о первых 15 случаях заболевания коронавирусом, после нескольких недель заверений о том, что в стране нет вируса, даже несмотря на то, что она граничит с Китаем и другими странами, где инфекция уже давно выявлена.

Пять человек дали положительный результат на болезнь COVID-19 в столице Душанбе, и еще 10 у жителей Худжанда в Согдийской области, сообщает государственное информационное агентство «Ховар» со ссылкой на республиканский штаб по предупреждению коронавируса. Штаб также добавил, что теперь для граждан обязательно ношение масок.

Таджикистан ранее закрыл свои границы и предпринял некоторые шаги, чтобы ограничить большие общественные собрания, но в целом менее строго придерживался социального дистанцирования в отсутствие подтвержденных случаев.

За последние три месяца на карантин были помещены почти 11 000 человек, а 8 438 уже были выписаны, говорится в заявлении правительства.

Мечети по всей стране были закрыты в марте, позже им снова разрешили открыться, а затем их снова закрыли в начале этого апреля.

Таджикистан также был одной из немногих стран, где продолжался профессиональный футбол, однако сейчас местная федерация приостановила сезон по крайней мере до 10 мая.

Итого, на сегодняшний день Туркменистана остается последней республикой бывшего СССР, в которой официально все еще не выявили случаи заражения коронавирусом.

Впрочем, вероятно Туркменистан остается еще и последней мусульманской страной, в которой официально нет ковида, по крайней мере если учитывать признанные государства.

Кроме Таджикистана о первом случае заражения вчера заявили власти Коморских островов. Сообщается, что зараженным оказался мужчина 50 лет, который вступил в контакт с франко-коморским гражданином с недавней историей поездок во Францию. Власти собираются усилить карантинные меры, однако речи о полном локдауне не идет — большая часть населения Коморских островов живет неформальной работой и вряд ли выдержит полную изоляцию. Впрочем, как и в случае Таджикистана и Туркменистана, многие наблюдатели скептически относятся к заявлениям правительства, и говорят, что на самом деле случаев заболевания уже намного больше.