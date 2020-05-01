Египет и Тунис готовятся к «сосуществованию» с коронавирусом

Египет намерен ослабить свои карантинные ограничения, приняв план «сосуществования» с пандемией, несмотря на резкий рост числа случаев заражения и смертей от COVID-19 в последние дни.

Страна планирует постепенно открывать магазины и рестораны с обзором ситуации каждые две недели, сообщает The New Arab.

Министр здравоохранения Египта Хала Зайед обрисовала план «сосуществования» страны на удаленном заседании кабинета министров. Согласно этому плану, места с высоким риском передачи вируса будут оставаться закрытыми.

В соответствии с планом также рекомендуется ограничить все возможные физические транзакции. Вместо них рекомендуется совершать платежи по электронной карте, онлайн-покупки и доставку на дом.

Зайед также рассказала о нынешних возможностях Египта по борьбе со вспышкой коронавируса, заявив, что в настоящее время в стране имеется 17 больниц, 3214 коек, 527 коек для интенсивной терапии и 413 аппаратов искусственной вентиляции легких.

Египет также готовит еще 13 центров для приема менее серьезных случаев.

По данным Университета Джона Хопкинса, при населении в 100 миллионов человек в Египте зарегистрировано 5268 случаев заболевания Covid-19 по состоянию на четверг. Из них 380 человек умерли.

Президент Египта Абдуль Фаттах ас-Сиси во вторник распорядился продлить срок действия чрезвычайного положения еще на три месяца, сославшись на проблемы здравоохранения и безопасности.

Полиции даны широкие полномочия по аресту и задержанию, а конституционные права, такие как свобода слова и собраний, ограничены. Впрочем, для Египта это вряд ли составит большую разницу с «нормальным» состоянием, так как соблюдением конституционных прав режим Сиси египтян не баловал и раньше.

Между тем, правительство Туниса также решило, что оно постепенно будет отменять общественные ограничения, начиная с 4 мая, сообщает The New Arab.

Власти Туниса также объявили, что ослабление карантина будет иметь определенные условия, и что его результаты будут оценены, после чего будет принято решение либо продолжить меры либо восстановить локдаун.

Правительство заявило, что дети в возрасте до 15 лет, пожилые люди старше 65 лет, беременные женщины и люди с хроническими заболеваниями не увидят никаких изменений в своих ограничениях.

Предприятиям будет разрешено открываться на начальном этапе с 4 по 24 мая. Среди условий для открытия - введение системы ротации, с одним рабочим днем ​​и одним выходным днем, а также регулирование посещаемости.

Социальное дистанцирование должно поддерживаться в общественном транспорте, и любому, у кого нет разрешения на работу, будет запрещено ездить на нем.

Министр здравоохранения Туниса Абдуль-Латиф аль-Макки подчеркнул важность социального дистанцирования, избегания собраний и ношения масок, которые будут распространяться в специальных точках раздачи и аптеках.

Ученики средних школ, которые должны сдавать выпускные экзамены, смогут вернуться в школу в конце мая, сообщил министр образования. Студенты университетов вернутся к учебе в июне.

Тунис подтвердил 980 случаев Covid-19 и 40 смертей. С 17 марта в стране действует комендантский час с 18:00 до 6:00, а 22 марта власти наложили более строгие запреты.